GP Nederland 2021: tijden en wat je moet weten

De GP Nederland 2021 staat voor de deur! Dit zijn alle tijden van het programma én alle andere dingen die je moet weten.

Dit is toch wel het moment waar we allemaal op gewacht hebben: de Grand Prix van Nederland keert terug! Eindelijk zullen de 20 hybride-auto’s hun 110 liter aan brandstof in zo’n anderhalf uur erdoorheen jagen. Het is heel bijzonder dat de Formule 1 naar Nederland komt. Eindelijk is er weer een historisch verantwoorde baan bijgekomen, in plaats van wéér een race-walhalla in een of ander obscuur oliestaatje.

Agenda GP Nederland 2021

Voordat we beginnen, hebben we hier eerst de F1 agenda voor de GP Nederland 2021:

Vrijdag 3 september

11:30 – 12:30 | Vrije training 1

15:00 – 16:00 | Vrije training 2

Zaterdag 4 september

12:00 – 13:00 | Vrije training 3

15:00 – 15:00 | Kwalificatie

Zondag 5 september

15:00 – 17:00 | Race

GP Nederland 2021

Nederland is niet echt een land dat doordrenkt is met autosportcultuur, eigenlijk. In Nederland houden we voornamelijk van voetbal en schaatsen. Logisch, er valt wel eens wat te winnen en te vieren, namelijk. Door de komst van Jos Verstappen veranderde dat. Natuurlijk waren er al eerder Nederlandse autosport-successen, maar Jos Verstappen reed meer dan 100 Grand Prix’s en wist zo nu en dan punten bij elkaar te sprokkelen. Vergeet niet dat punten halen in Jos zijn tijd véél lastiger was, want alleen de eerste zes rijders kregen punten.

Ondanks de populariteit van Jos Verstappen (zijn fanclub had van alle F1-coureurs destijds de meeste leden!) was een Nederlandse Grand Prix niet aan de orde. Met het succes van Max Verstappen, moest het er dan wel van komen. Uiteraard is de komst van de GP gepaard gegaan met de nodige controverse. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van muzikanten, protesten van milieulobbies, covid-19-perikelen, infrastructuur en de prijs voor een kaartje. Nu is dat niet uniek voor Zandvoort, want bijna elke GP heeft wel te maken met dit soort issues. Omdat het Nederland is, ligt alles onder een vergrootglas.

Het circuit: Zandvoort

De GP Nederland is één ding, de locatie ervan een ander iets. Alle rationele argumenten spreken nog altijd voor het circuit in Assen. Dat leent zich véél beter voor een gigantisch evenement. Het probleem is dat het naast een live-evenement óók een enorme TV-sport is. Zandvoort heeft namelijk een unieke ligging en enorm veel historie. Assen is een aardige MotoGP-baan, maar niets voor de F1 (aldus de F1). Voor de organisatie was Assen niet eens een waardig alternatief.

Terug naar Zandvoort. Het grote nadeel is nog altijd dat je er niet kunt inhalen. Het is er smal en er zijn veel bochten die ook nog eens heel erg snel zijn. Hopelijk ‘werkt’ de kombaan zodat er diverse lijnen mogelijk zijn om zo op het rechte stuk je auto voor de Tarzan ernaast te zetten. Voor veel coureurs zal het in het begin even aftasten zijn, want iemand heeft nog ‘in het echt’ met een 2021 F1-auto over deze baan gereden. Wat de bandenslijtage gaat worden is niet bekend, omdat het lastig inhalen is, zal men proberen in te zetten op een éénstops strategie.

Complete F1 agenda GP nederland 2021

Omdat we geen gegevens van vorig jaar hebben, zullen we de complete agenda vermelden. Handig voor als je écht niets wilt missen of op de duinen staat te wachten op Max, terwijl er alleen maar Porsches voorbijkomen.

Programma voor vrijdag 3 september

09:10 – 09:25 | Promotor Activity – Showteam

10:05 – 10:50 | FIA Formule 3 – Vrije training

11:30 – 12:30 | Formule 1 – Vrije training 1

12:55 – 13:25 | W Series – Vrije training

13:30 – 13:40 | Promotor activity – Time Attack Car demo

13:50 – 14:20 | FIA Formule 3 – Kwalificatie

15:00 – 16:00 | Formule 1 – Vrije training 2

16:05 – 16:20 | Promotor Activity – Showteam

16:30 – 17:00 | W Series – Kwalificatie

17:25 – 18:10 | Porsche Supercup – Vrije training

18:15 – 18:45 | Paddock Club Truck Tour

18:15 – 18:45 | Paddock club pit lane tour

Programma voor zaterdag 4 september

09:10 – 09:25 | Promotor Activity – Showteam

09:20 – 09:40 | Formule 1 – pit stop training

10:35 – 11:20 | FIA Formule 3 – Race 1

12:00 – 13:00 | Formule 1 – Vrije training 3

13:05 – 13:35 | Promotor Activity – Showteam

13:04 – 13:35 | Paddock Club Truck Tour – Grid Photo

13:05 – 13:35 | Paddock Club Pit Line Tour

13:45 – 14:15 | Porsche Supercup – Kwalificatie

15:00 – 16:00 | Formule 1 – Kwalificatie

16:05 – 16:20 | Promotor Activity – Showteam

16:30 – 17:10 | W Series – Race

17:55 – 18:40 | FIA Formule 3 – Race 2

18:45 – 19:25 | Paddock Club Truck Tour / Grid Photo

18:45 – 19:25 | Paddock Club Pitlane Tour

19:30 – 20:10 | F1 Experiences

Programma voor zondag 5 september

09:20 – 09:50 | Promotor Activity – Showteam

10:45 – 11:30 | Fia Formule 3 – Race

11:35 – 11:45 | Promotor Activity – Showteam

12:10 – 12:45 | Porsche Supercup – Race

12:50 – 13:15 | Promotor Activity – Porsche demonstratie

13:20 – 13:50 | Formula 1 Drivers’ Parade

13:20 – 13:50 | Racebaan – Paddock Club Truck Tour

13:30 – 13:50 | Paddock Club Pit Lane Tour

13:20 – 13:50 | Promotor Activity – Showteam

14:43 – 14:44 | Formule 1 – We Race As One gebaar van 1 minuutje

14:44 – 14:46 | Gratis volkslied Davina Michella

15:00 – 17:00 | Formule 1 – Race

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Nederland 2021?

Uiteraard is het lastig te bepalen van te voren, maar het wordt geen heet weekend in de duinen. Op vrijdag is het vrij bewolkt en maximaal zo’n 19 graden. Er komt wat wind uit het noord-oosten, maar niet heel erg veel. Maximaal windkracht 3. Het zal droog blijven. Dan de zaterdag: dat is bijna een kopie van de vrijdag. 19 graden, bewolkt en windkracht 3, zij het nu Oost-Noord-Oostelijk richting.

Zondag moet het een en ander gaan veranderen. Dan komt de wind meer uit het zuiden. Het zal mede daardoor een stukje warmer worden, zo’n 23 graden. De kans op regen neemt ook toe, alhoewel de meeste regen in de avond zal vallen. Dit kan allemaal nog iets variëren, dus een buitje rond 16:00 uur kan zorgen voor een interessante race.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Nederland 2021?

De Italiaanse bandenfabrikant gaat op safe dit weekend. De hardste banden worden meegenomen. Dus de C1, C2 en C3 banden. Vorige ‘race’ waren dat nog de C2, C3 en C4 banden. Over het algemeen doen de hardere compounds het beter op de Mercedes dan op de Red Bull. De GP Portugal, GP Spanje en GP Engeland werden gereden op de hardere banden. Al die races werden gewonnen door, jawel, Lewis Hamilton.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP Van Nederland 2021?

Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je teleurgesteld bent als het P2 of lager is. Dat geeft het niveau van Verstappen en zijn team aan. En eerlijk is eerlijk: dat van Hamilton. Ondanks dat wij uiteraard hopen dat Verstappen zal zegevieren, moeten we ernstig rekening houden dat Hamilton nét wat sneller zal zijn. De Mercedes W12 lijkt de laatste races een stukje aan snelheid te hebben gewonnen. Verstappen kan pareren met héél erg weinig vleugel en flink wat rijders-kunst om de RB16B op de baan te houden.

De relatief lage temperatuur, de layout van de baan, de hardste banden-compounds: dit is allemaal kat in het bakkie voor Hamilton. Zeker omdat Lewis geregeld perfect kan kwalificeren én bijna altijd uitstekend van zijn plaats komt. Als we op die manier rekenen, zal Hamilton op pole kwalificeren en de race winnen. Het zit echter extreem dicht bij elkaar. Een klein foutje van Hamilton of een mooie actie van Verstappen en de rollen zijn weer omgedraaid.

Waar kan ik de GP van Nederland 2021 volgen?

Mocht je kaartjes hebben waar je dit jaar gebruik van mag maken, dan heb je geluk! Net als veel Nederlanders ben je afhankelijk van kijken op een scherm. Gelukkig zijn er diverse manieren om de race te volgen.

F1TV

In principe is het altijd goed om een F1TV-abonnement te nemen. Ten eerste omdat deze wel gewoon door zal gaan, ondanks dat Ziggo de uitzendrechten kwijtraakt. Als je nog geen gigantische F1-fan bent, moet je sowieso F1TV overwegen, want dan kun je het worden. Zo kun je alle races met Jos Verstappen hier terugkijken! Ook zijn er heel veel programma’s eromheen met Will Buxton en Jolyon Palmer die meer dan de moeite waard zijn om alles mee te krijgen van de sport. Het leuke is dat je tijdens de race kunt kiezen uit diverse talen. Dus mocht je de Britten van SkyTV véél te véél Hamilton-fanboys vinden, dan kun je altijd overschakelen op Nederlands, Duits, Spaans, Frans of Portugees.

Streams

Over talen gesproken, dat is wel even een dingetje met de streams. Niet altijd heb je de goede taal te pakken namelijk. Sowieso moet je het een beetje doen met wat er gratis beschikbaar is. Dat gratis is overigens het enige voordeel aan streams. De beeldkwaliteit is niet al te denderend. En als je de juiste taal gevonden hebt, moet je de mazzel hebben dat het de goede versie ervan is. Zo kan ‘Engels’ ook het Engels betekenen van de Amerikanen van ESPN…

Ziggo

Voor dit weekend is bovenstaande helemaal niet nodig. Ziggo zal namelijk Ziggo Sport Totaal donderdag gratis openzetten. Deze gaat dicht op dinsdag na de race. Je kan dus werkelijk alles meekrijgen voor dit seizoen. Ook als je geen Ziggo abonnement hebt! Dus ook alle programma’s omtrent de F1 en de andere raceseries kun je gratis bekijken op Ziggo!

Voorspelling GP Nederland 2021

De Autoblog-redactie is voorzien van een hele lading kennis en historie. Ook als het om F1 gat, zijn er enkele redactieleden die er alles van weten. Zo is Wouter een groot bewonderaar van Alex Yoong en is @michaelras idolaat van Yushi Ide. Ten slotte, @jaapiyo heeft een dekbed van Gaston Mazzacane. Dus deze drie heren weten alles. Dit is wat ze met hun vooruitziende blik kunnen voorspellen:

Wouter

Verstappen Hamilton Bottas

De druk van een thuis-grandprix versus de steun van een oranje leger….. wat geeft de doorslag? Ervaringen op Monaco en Spa lieten niet veel goeds zien, maar tijdens de vierde thuishaven in Oostenrijk deed Max het dan wel weer goed. Ik doe ook de wilde aanname dat Red Bull en Honda technisch alles op alles zetten en Max met de allerbeste bolide op pad sturen. Wouter, geen officiële Verstappen-nazaat

Michael

Verstappen Hamilton Pérez

Ik ben normaal niet zo van het overtuigd zijn van Nederlandse successen. De vorige keren dat de heren Verstappen op Zandvoort MOESTEN winnen (tijdens hun respectievelijke Masters of Formula 3) flikten ze het echter ook. Dus ik zal niet pessimistisch zijn en hem gewoon aan Max geven aankomend weekend. Belangrijker dan ooit zal die kwalificatie worden. Niet alleen door wat we afgelopen weekend hebben gezien maar ook voornamelijk omdat inhalen wel eens rottiger dan op Monaco kan blijken te zijn op Zandvoort. Ik hoop vooral dat ik hierin geen gelijk krijg.



Het wordt wel spannend om te zien of Verstappen als hij er niet wordt uit-gebowld, zijn relatieve dominantie van het eerste deel van het seizoen nu kan voortzetten. De kwalificatie in Spa betekende wat dat betreft in ieder geval geen slecht nieuws! Michael, weigerde ooit de Coronel-klan een motor te verkopen en heeft daar nog steeds spijt van.

Jaapiyo

Hamilton Verstappen Leclerc

Ah de Grand Prix van Nederland, eindelijk gaat het dus echt gebeuren. De vorige keer was ik nog (net) niet geboren en won Lauda voor Prost in een dubbele zege voor McLaren.

Dit jaar gaat McLaren geen 1-2tje pakken, want Lewis Hamilton pakt de zege voor Max Verstappen. Ja, ja, natuurlijk willen we allemaal dat onze held Max wint. Mercedes heeft echter al aangegeven dat ze verwachten goed te zijn op circuit Zandvoort. Als je nagaat hoe goed Mercedes normaal gesproken al is als ze voorspellen dat het allemaal heel lastig gaat worden, boezemt dat toch angst in.

Charles Leclerc wordt derde voor Ferrari en maakt het een fraai podium met drie verschillende teams erop.

Uiteraard zal Autoblog verslag doen van de GP Nederland 2021! Komt dat zien!