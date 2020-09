Hamilton lanceert Extreme-E team - Autoblog.nl

De bewuste Hamilton lanceert een Extreme-E team, alleen is nog niet duidelijk mét wie.

De moderne Formule 1-fan heeft het zwaar. Sinds 2000 zijn er drie periodes geweest waarbij er één team dominant was. Van 2000 tot 2004 was dat Ferrari, van 2010 tot 2013 was dat Red Bull en vanaf 2014 kunnen we ‘genieten’ van de dominantie van Mercedes en dan met name Lewis Hamilton.

En waar een dominant voetbalteam nog zeer vermakelijke wedstrijden ten toon kan stellen, is dat niet mogelijk bij autoracen. De afstand is letterlijk te groot. Er is simpelweg geen tegenstand. Dat is wel jammer, want hoe goed is Lewis Hamilton nu eigenlijk?

Hamilton lanceert Extreme-E team

Als rijder zullen we het wellicht nooit weten, maar wel als teameigenaar. De Extreme-E series is een soort offroad Formule E-klasse. Hamilton is eigenaar van het X44-team. Dat is niet geheel toevallig, want het startnummer van Lewis Hamilton is 44.

Alejandro Agag

De Extreme E series is een idee van Alejandro Agag, die ook de Formule E bedacht heeft. In plaats van een Grand Prix of ePrix, wordt er een ‘X Prix’ gereden. Bijzonder zijn de omgevingen waar gereden gaat worden: natuurgebieden die zwaar zijn aangetast door vervuiling.

Ecologische wanhoop

Dit om mensen meer bewust te maken van de ecologische wanhoop die er aanwezig is in deze wereld, aldus de organisator. Het is dus niet alleen vermaak, maar ook een stukje bewustwording. Dat is natuurlijk de reden dat Lewis Hamilton een X-Treme E team heeft. Of je hem nu kan luchten of zien, duurzaamheid is wel een dingetje voor de vegetarische Britse coureur.

Dame

Bij de Extreme-E series is het verplicht dat een team uit twee coureurs bestaat, waarbij het ook nog eens verplicht is dat de één een mannetje is en de andere een vrouwtje. Ondanks het hoge zingen wat Hamilton opmerkelijk genoeg ‘rappen’ noemt, zijn ze nog op zoek naar een dame die welwillend is om in deze klasse te racen.

Formule E-teams

Naast X44 zijn er diverse Formule E-teams die ook zullen meedoen, zoals Andretti (BMW), ABT (Audi), HWA (Mercedes) en Techeetah (DS Automobiles). Ook Chip Ganassi schijnt interesse te hebben.

Om een idee te krijgen van een Extreme E auto: de elektromotor levert 550 pk en 921 Nm. Meer dan voldoende dus om lol mee te hebben. Over 138 dagen vindt de eerste X Prix plaats. Helaas zal Hamilton alleen teameigenaar zijn. Hij zal niet betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en ook niet meedoen met de races. Oh.