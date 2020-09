Bedrijfswagenverkoop augustus 2020: 1 BMW verkocht! - Autoblog.nl

De bedrijfswagenverkoop augustus 2020 baart een beetje reden tot zorgen. Er is wel een dikke BMW op grijs kenteken gezet.

Vanwege het coronavirus liggen sommige markten totaal op hun kop. In dit geval gaat het om de bedrijfswagenverkoop augustus 2020. Deze gaan namelijk nog even lekker achteruit.

Er werden er afgelopen maand namelijk 5.610 bedrijfswagens op kenteken gezet. We hebben het dan over bedrijfswagens tot 3.500 kg én daarboven.

Vrachtwagenverkoop augustus 2020

Nu we de bedrijfswagenverkoop augustus 2020 zo expliciet vermelden ga je je afvragen: hoeveel zware bedrijfswagens c.q. vrachtwagens werden er dan verkocht in deze periode? Daar hebben we een antwoord op: 691 stuks.

DAF deed goede zaken met de XF, waarvan er 123 verkocht werden. Ook de DAF CF ging lekker: met 97 exemplaren staat deze op nummer 2. Mercedes staat op nummer 3 met de Actros, waarvan er 90 verkocht werden.

Bedrijfswagenverkoop augustus 2020

Dan kijken we nu even naar het lichte spul (onder de 3.500 kg). Daarvan werden er afgelopen maand 4.919 verkocht. De best verkochte bedrijfswagen is de Mercedes-Benz Sprinter, waarvan er 375 op kenteken werden gezet.

Nummer 2 is de Ford Transit Custom (357 stuks). Op nummer 3 staat de Volkswagen Transporter (355) en op nummer 4 vinden we de Volkswagen Caddy. De Mercedes-Benz Vito completeert de top 5 met 301 verkochte units.











In totaal zijn er dit jaar 40.427 bedrijfswagens verkocht (47.989 als we de vrachtwagens meerekenen).

Obscure bedrijfswagens

Nu we toch even op het lijstje kijken, zitten er ook interessante cijfers van obscure auto’s tussen? Jawel. Geheel willekeurig vonden we deze geinige grijs kenteken auto’s die we over 10 jaar op Marktplaats gaan opsporen:

BMW X5 (1)

Chevrolet Silverado (1)

Ford F-150 Raptor (1)

Isuzu D-Max

Jeep Grand Cherokee (5)

Land Rover Defender (2)

Mercedes-Benz G-Klasse (3)

Mercedes-Benz X-Klasse (3)

SsangYong Rexton (3)

RAM 1500 (37)

Bedrijfswagenverkoop augustus 2020 in vergelijking met 2019

Ten opzichte van het jaar ervoor is de bedrijfswagenverkoop augustus 2020 met 17,6 procent achteruit gegaan. De verkoop van zware vrachtwagens daalde met 30,6%. Voor het jaar 2020 staat de teller op 40.427 bedrijfsauto’s, dat is 27,6 procent lager dan de eerste acht maanden in 2019.

Alles is relatief overigens, want mei 2020 was met een terugval van 51% de slechtste maand dit jaar. Als laatste de occasions: deze lieten een lichte plus noteren, in tot en met augustus zijn er 75.423 gebruikte bedrijfsauto’s verkocht.