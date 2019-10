Extreme E: elektrisch crossen in het verbrande Amazone-regenwoud

In 2021 mogen we naar alle waarschijnlijkheid genieten van een bijzondere nieuwe vorm van motorsport.

Gister praatten we jullie al bij over waarom de Formule E thuis hoort in de huidige periode. Wij als autoliefhebbers worden misschien iets warmer van een V8-grom dan van een elektro-zoem, maar de milieuorganisaties slapen net even wat lekkerder bij het grootschalig uitvoeren van die laatste categorie. Net zoals bij de ‘benzinesporten’ is er echter meer dan Formule 1. Dus gaat men ook aan de slag met andere vormen van motorsport elektrificeren. Een nieuwkomer, maar eentje die er vrij veelbelovend uitziet is Extreme E.

Mensen die goed hebben opgelet bij het Goodwood Festival of Speed dit jaar hebben de auto die de teams gaan gebruiken al gezien. De Odyssey 21 is een 400 kW sterke elektrische SUV, die wat wegheeft van de Dakar-SUV’s als de Peugeot 3008 MAXI. Extreme E is echter geen elektrische Dakar-rally. Er worden races in heats gereden met een afvalaspect, maar dat is nu even niet belangrijk. Wat Extreme E bijzonder maakt is de locaties die gekozen zijn en worden gekozen. Vanwege het feit dat de klasse bedoeld is als een milieuvriendelijke vorm van motorsport, worden locaties gekozen waar klimaatverandering het meeste impact heeft. De Himalayas, de poolcirkel, de Sahara, noem het maar op. Een locatie op de poolcirkel is al gekozen, dat wordt Groenland. Nu is bekend geworden dat er ook geracet gaat worden op een plek die recent een hoop te verduren heeft gehad: het Amazone-regenwoud. Sterker nog: de stukken waar de grote brand die recent woedde zijn de stukken waar Extreme E zich wil vestigen. Om te voorkomen dat er teveel uitstoot wordt gecreëerd zijn alleen de auto’s aanwezig op de ‘omstreden locaties’, de teamleiding zit op de RMS St. Helena (een groot schip wat als control center dient) en heeft op afstand contact via radiocommunicatie en drones. De baan wordt digitaal uitgekiemd en de bestuurders zullen de route meekrijgen via digitale poortjes. Heftig spul en een originele invalshoek op motorsport.

Extreme E is een initiatief van Alejandro Agag, voorzitter van de Formule E en Gil de Ferran, Indy-teambaas en ex-racer. Net als bij Formule E baseren alle teams zich op de Odyssey 21, waardoor in principe iedereen min of meer dezelfde auto heeft. Vier teams hebben bevestigd mee te doen: ABT Sportsline, Venturi Automobiles, HWA en Veloce Racing. Ook is er al een lijstje coureurs bij elkaar gesprokkeld uit andere series die serieuze interesse zouden hebben. Op de lijst vinden we Sebastien Ogier uit de WRC, Lucas di Grassi uit de Formule E, Bruno Senna uit de WEC en uiteraard de Senna-familie, Sacha Prost uit de Andros Trophy en uiteraard de zoon van en een lijstje heren uit de World Rallycross Series. Opvallend is dat ook drie vrouwen interesse hebben getoond: Jamie Chadwick uit de W Series, Katherine Legge uit de IMSA en de Zweedse Mikaela Åhlin-Kottulinsky uit de Touring Car Series. Vooral die laatste doet een belletje rinkelen, dat heeft wellicht iets te maken met haar ex-vriendje.

De nieuwe serie zal debuteren in 2021 en tegen die tijd zal er meer officieel gemaakt worden. Door de toevoeging van het Amazone-regenwoud lijkt het alsof milieuorganisaties deze serie wel zien zitten en er weinig aan dwarsbomen. Interessant is het zeker!