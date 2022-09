‘Nyck de Vries heeft getekend bij AlphaTauri’

Gaat het echt gebeuren? Nyck de Vries naar AlphaTauri.

Het gonst al weken van de geruchten. Zeker naar aanleiding van wat Nyck de Vries heeft laten zien in Italië. Internationale media waren onder de indruk van wat de Nederlander voor elkaar kreeg in de Williams. Niet alleen de media, maar ook de Formule 1 teams kregen de Vries op de radar.

De grote vraag is of het nu daadwerkelijk gaat gebeuren. Een stoeltje voor Nyck de Vries in de Formule 1. Nou, vermoedelijk wel. Het Franse Canal+ weet te berichten dat Nyck de Vries een contract heeft getekend bij AlphaTauri. Het nieuws is nog niet officieel, dus we houden een kleine slag om de arm.

Pierre Gasly zou verhuizen van AlphaTauri naar Alpine. Daar volgt hij Fernando Alonso op, die op zijn beurt naar Aston Martin vertrekt. Het vrijgekomen stoeltje bij het juniorteam van Red Bull Racing is voor Nyck de Vries, aldus de publicatie. Groot nieuws, want dit betekent dat er twee Nederlanders binnen de Red Bull Racing-familie gaan rijden in de Formule 1. Uniek!

Het is niet de eerste keer dat Nyck de Vries en AlphaTauri in één adem worden genoemd. De Telegraaf sprak er eerder over. Dat het nieuws nu, via een andere internationale media, weer naar boven komt geeft vertrouwen dat het echt zo is. Het lijkt nu een kwestie van tijd voordat het raceteam zelf naar voren komt met het verlossende woord.

Tenminste, dat hopen we!