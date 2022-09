Wordt Max kampioen in de regen?

Want dat Max kampioen wordt, staat vast. Alleen gaat dat gebeuren in de regen. Die kans is wel aanwezig!

Het kan een mooi weekend worden voor de echte Formule 1-fan. Niet alleen wordt er voor het eerst sinds 3 weken weer geracet, het is ook nog eens het weekend waarin Max Verstappen wereldkampioen kan worden. Voor de tweede -en hopelijk niet de laatste- keer in zijn carrière.

Oh ja, voor de echte Formule 1-fan die even kwijt is op welke manier Max dit weekend al kampioen kan worden (misschien is deze echte fan in al zijn fanschap vergeten hoe de puntentelling ook alweer werkt) dat zit zo. Hij moet winnen en wel met de snelste ronde. Charles Leclerc mag dan maximaal 8ste worden en Sergio Perez mag niet op het podium eindigen.

Maar de kans bestaat dat dit allemaal gaat plaatsvinden in de regen, zegt racingnews365.

GP van Singapore in de regen

Zij hebben namelijk samen met een gecertificeerd weerboer de voorspellingen voor komend weekend in Singapore bekeken. En voor de echte Formule 1-fan (sinds 16 mei 2016), dat is waar de volgende race wordt gehouden. Op een stratencircuit. In het donker. Ja, we maken het graag simpel voor die mensen…

De kans is groot dat er het hele weekend regen valt, vergezeld van onweer en andere ellende. Alleen is de kans op deze buien het grootst in de middag, terwijl de race ’s avonds wordt verreden. Singapore tijd dan hè? Dat zou betekenen dat er alleen een natte start is.

En dat is leuk, zeker qua bandenregelement. Je mag namelijk alle compounds kiezen nadat je regenbanden of intermediates hebt gebruikt. Oh ja, om het even compleet te maken, ook op vrijdag en zaterdag worden er fikse buien met stevige wind verwacht. Mooi!

Max is de regenkampioen

Zo kan het dus gebeuren dat ‘ons’ regenwonder Max Verstappen komende zondag op een nat stratencircuit van Singapore wereldkampioen wordt. Het zou zo mooi zijn voor hem, zijn vader Jos en zijn zwangere vriendin Kelly Piquet.

Maar aan de andere kant is Lewis Hamilton ook geen koekenbakker als het op regenrijden aankomt. En hij wil graag nog een wedstrijdje winnen dit seizoen. Al zegt hij dat dat hem eigenlijk niks uitmaakt…

Kortom, we kunnen ons opmaken voor een spectaculair weekendje.

Hup Max. En Lewis. En Charles. En Nicholas!