Hamilton gooit zijn team onder de bus vanwege strategie

Les 1 over autosport, het ligt nooit aan de coureur. In dit geval gooit Hamilton zijn team onder de bus.

Het seizoen 2022 gaat vooralsnog niet heel erg lekker voor Lewis Hamilton. Tot 2023 won Hamilton elk seizoen waarin hij deelnam, wel een race. Dit seizoen lijkt een overwinning echter verder weg dan ooit.

De Mercedes W13 is namelijk niet zo snel als gehoopt. In vergelijking met zijn teamgenoot staat Hamilton er ook niet heel erg goed voor. Hamilton staat nu op de zesde plaats in het kampioenschap met 36 punten.

Dit terwijl George Russell met dezelfde auto vierde staat met maar liefst 59 punten. Dat was ook zichtbaar in de race. Russell startte als twaalfde en eindigde als vijfde. Hamilton begon als zesde en eindigde ook op die positie.

Hamilton gooit team onder de bus

Hij werd aan het einde ingehaald door zijn teamgenoot. Russell had het geluk te kunnen wachten op een safetycar, die er uiteindelijk ook kwam. Lewis was not amused. Aan SkySports laat het volgende optekenen:

In dat geval heb ik geen wie waar is op de baan. Dus terwijl het team mij de keuze wil geven, heb ik niet de juist informatie om die keuze te maken. Dat is de taak van het team, om de beslissing voor mij te maken. Die hebben alle details, ik niet! Daarom vertrouw ik op die jongens. Maar vandaag gaven ze de keuze aan mij en ik begrijp het niet. Lewis Hamilton, goot zijn team onder de bus

Overigens moeten we het niet groter maken dan dat het is. Russell stond op een andere strategie. Hij stond bijna op het punt om te pitten, maar gaaf aan een safetycar situatie te willen afwachten om zo een bijna gratis pitstop te kunnen maken. Dit pakte wonderwel goed uit. Zoals Russell geluk heeft, heeft Hamilton gewoon pech gehad.

