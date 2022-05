Stand na GP Miami 2022, plus zes dingen die ons opvielen

De race in Miami zit er op! Om mee te kunnen praten bij de waterkoeler, hebben we de stand na de GP van Miami 2022 voor je, inclusief wat dingen die ons opvielen.

Een nieuwe Grand Prix is altijd een bijzondere ervaring. Voor zowel de coureurs en teams enerzijds als het publiek anderzijds. De Grand Prix van Miami 2022 was niet anders. Het is goed om te zien dat de sport in de Verenigde Staten wint aan populariteit, dat was 17 jaar lang niet bepaald het geval.

Al voor de race begon, waren er de nodige nieuwswaardige feiten. Zo was niet alleen de haven nep bij het circuit, maar het water waar de boten in ‘dreven’ ook. Volgens Stefano Domenicali was de sfeer in Miami het beste te vergelijken met die van de Zandvoort. Nu klopt het dat beide steden enorm populair zijn bij welgestelde pensionado’s. Wij vonden de baan lijken op een combinatie van Valencia Street (omgeving), Saudi Arabië (layout baan) en baan nummer 4 van Mario Kart (atmosfeer).

We hebben uiteraard de stand na de GP van Miami 2022 voor je. Alle belangrijke rangen en standen kun je hier bekijken. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we zes dingen die ons opvielen.

Leclerc en Verstappen klasse apart

In 2021 reden Verstappen en Hamilton weg bij alle andere coureurs. Dit seizoen zijn het Verstappen en Leclerc. Beide coureurs zijn op dit moment enorm aan elkaar gewaagd. Ten opzichte van hun teamgenoten zijn ze ook aanzienlijk sneller. Verstappen en Leclerc waren constant stuivertje aan het wisselen om de snelste raceronde. De laatste ronden van de verder ietwat saaie race waren erg spannend, het verschil in rondetijden was minimaal.

Bottas is een geweldige vent

Valtteri Bottas is een geweldige vent. Iedereen – waaronder wij – dachten dat hij in de achterhoede (of hooguit in het middenveld) mee ging doen. Maar niets is minder waar. Geregeld maakt hij het de Mercedessen heel erg lastig. Helaas vergooide Bottas zijn eigen kansen aan het einde van de race om beide Mercedessen achter zich te houden. Maar het feit dat hij het ze zo lastig kan maken, is opmerkelijk.

George Russell

George Russell doet het op diverse vlakken beter dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. In de race was het verschil duidelijk. Waar Russell zelf initiatief neemt voor de te volgen strategie, twijfelt Hamilton. Dat beetje gogme en bravoure ontbeert Hamilton dit seizoen. Natuurlijk heeft Russell niets te verliezen en Hamilton juist heel erg veel. We zijn vooral benieuwd wat Hamilton had verwacht dat er moest gaan gebeuren.

Elkaar volgen is weer mogelijk

Wat je ook van Miami mag vinden, de baan toont perfect aan dat de nieuwe auto’s doen wat ze moeten doen. Het is voor de coureurs veel eenvoudiger om elkaar te volgen. Zelfs in de bochtige secties zaten de coureurs van Haas en Aston Martin vlak bij elkaar. Dat liep uiteindelijk niet helemaal goed af voor Vettel en Schumacher, maar het is goed om te zien dat de auto’s weer veel dichter bij elkaar zitten, al rijdend op de grens.

McLaren lacht, McLaren huilt

Een van de grotere mysteries in de F1 is McLaren. Vorige race pakte Norris een podium. Nu verliep alles weer eens dramatisch. Bij Norris waren er duidelijke redenen voor, bij Ricciardo moeten we de excuses nog horen.

Natuurlijk ligt het ene circuit een team beter dan het andere. Maar in dit geval is het verschil wel heel erg groot. Frustrerend voor de coureurs, zeker omdat bij Daniel Ricciardo de prestaties onder een vergrootglas liggen.

Miami

Tja, wat moeten we zeggen over Miami? Het circuit viel een beetje tegen. Er is niets dat de baan uniek maakt, iets dat ook lastig is met 23 races op een kalender. We hebben nog weleens wat kritiek op de banen in het Midden-Oosten, maar dit is weinig beter.

Daarnaast wist de regie precies alle actie te missen, was het asfalt van matige kwaliteit en waren sommige bochten discutabel. De troep opruimen duurde wel heel veel safetycar ronden. Maar ja, wie weet hebben ze volgend jaar het een en ander opgelost.

Rijderskampioenschap

Er is nog niet heel erg veel aan de hand voor Leclerc. Hij staat nog steeds bovenaan. Verstappen loopt 8 punten op hem in. Zolang Leclerc gewoon telkens tweede wordt, kan hij de leiding nog even behouden (drie races om precies te zijn). Sainz stijgt een plaatsje ten koste van Hamilton. Alonso en Albon klimmen ook na de GP van Miami. Verder geen grote wijzigingen.

De stand na de GP Miami 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Charles Leclerc Ferrari 104 2 Verstappen Red Bull 85 3 Sergio Pérez Red Bull 66 4 George Russell Mercedes 59 5 Carlos Sainz Ferrari 53 6 Lewis Hamilton Mercedes 36 7 Lando Norris McLaren 35 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 30 9 Esteban Ocon Alpine 24 10 Kevin Magnussen Haas 15 11 Daniel Ricciardo McLaren 11 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 10 13 Pierre Gasly AlphaTauri 6 14 Fernando Alonso Alpine 4 15 Sebastian Vettel Aston Martin 4 16 Alexander Albon Williams 2 17 Lance Stroll Aston Martin 1 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 19 Nico Hülkenberg Aston Martin 0 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Mick Schumacher Haas 0

Constructeurskampioenschap

Red Bull doet betere zaken dan Ferrari en loopt 5 hele punten in. Mercedes gaat stiekem best aardig, ze zijn duidelijk best of the rest. Met name omdat McLaren geen punten scoorde. De volgorde blijft gewoon gelijk ten opzichte van vorige race.

De stand na de GP Miami 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Ferrari 157 2 Red Bull RBPT 151 3 Mercedes 95 4 McLaren Mercedes 46 5 Alfa Romeo Ferrari 31 6 Alpine Renault 28 7 AlphaTauri RBPT 16 8 Haas Ferrari 15 9 Aston Martin Mercedes 5 10 Williams Mercedes 2

Kwalificatieduel

Lando Norris en Valtteri Bottas scoren uitstekend ten opzichte van hun teammaat. Bij Mercedes kon Hamilton ietsje inlopen, het staat nu 3-2. Schumacher was sneller dan Magnussen. Stroll heeft nu ook de overhand op zijn teamgenoot Vettel.

De stand na de GP Miami 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (3) George Russell (2) Red Bull Max Verstappen (4) Sergio Pérez (1) Ferrari Charles Leclerc (5) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (5) Daniel Ricciardo (0) Alpine Fernando Alonso (3) Esteban Ocon (2) AlphaTauri Pierre Gasly (4) Yuki Tsunoda (1) Aston Martin Lance Stroll (2) Sebastian Vettel (1) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (4) Nicholas Latifi (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (5) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (3) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Max Verstappen pakte ook dit weekend de meest mogelijke punten, 26 stuks. Dat was echter geen vanzelfsprekendheid. Verstappen en Leclerc waren in een hevig gevecht voor de snelste ronde. Leclerc staat nog wel bovenaan. We zijn benieuwd wanneer er andere coureurs in dit lijstje komen te staan.

De onderlinge stand na de GP Miami 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2

Driver of the Day

Met 17 procent van de stemmen kreeg niemand minder dan Max Verstappen de Driver-of-the-Day trofee. Daar koop je verder niets voor, maar het publiek vindt het geweldig.

De onderlinge stand na de GP van Miami 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 2

Heeft de redactie de GP van Miami 2022 goed voorspeld?

Alle redacteuren hadden goed in de gaten welke coureurs op het podium terecht zouden komen. Echter, Wouter had alle coureurs én ook nog eens op de juiste positie. Daarmee win hij verse gevulde koeken. Waarschijnlijk.

De stand na de GP Miami 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 26 (+10) Wouter 21 (+15) Jaap 17 (+3)

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

22 mei | GP van Spanje

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP Azerbeidzjan

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Spanje worden verreden op 20 mei 2022 om 11:00.