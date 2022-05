Geheel elektrische 3 Serie is eerste échte BMW EV

De geheel elektrische 3 Serie wordt de eerste echte elektrische BMW. Na de i3 en iX althans.



BMW heeft een beetje een vreemde strategie gehanteerd voor elektrische auto’s. Met de BMW i3 waren ze er heel snel bij. Dat was niet alleen een elektrische auto, maar ook een zeer doordachte en briljant ontworpen automobiel. Helaas was het geen commercieel succes. De huidige elektrische BMW’s zijn reguliere BMW’s waar een elektromotor en accupakketten gemonteerd zijn (de iX uitgezonderd). Dat levert altijd een compromis op.

We weten dat BMW een oplossing daarvoor heeft: volledig elektrische BMW’s die als dusdanig ontworpen zijn. Net als andere merken heeft BMW daarvoor een compleet nieuw schaalbaar platform onder de naam Neue Klasse. Nu is die naam al eens eerder gebruikt, dus moet het stiekem de Neue Neue Klasse zijn. Maar ja, een kniesoor die daar op let.

Geheel elektrische 3 Serie

Dankzij een bericht in Automotive News Europe weten we nu wat meer. BMW gaat het platform introduceren in 2025. Ook weten we wélke auto het eerste gebruik gaat maken van het nieuwe elektrische platform: de BMW 3 Serie.

Volgens Oliver Zipse is het nú nog niet interessant, maar in 2025 wel. Het geldt overigens enkel en alleen voor de Dreier. Volgens Zipse is het financieel nog niet rendabel om twee aparte platformen voor de BMW 5 Serie en BMW 7 Serie te ontwikkelen.

Winstgevend

BMW wil natuurlijk zoveel mogelijk auto’s verkopen en daar horen auto’s met een verbrandingsmotor bij. Althans, voor nu nog wel. Zipse verwacht dat de vraag naar EV’s in 2025 veel groter is, waardoor een elektrische auto als 3 Serie ineens wel winstgevend kan zijn.

In China is er al een elektrische 3 Serie, de ‘i3 eDrive35L’. Omdat het een L is, is de i3 geen G20, maar G21. In Nederland kun je deze techniek min of meer krijgen in de meer premium i4, dat in feite de liftback-versie is.

Meer lezen? Dit zijn de 12 fijnste BMW’s zonder M-logo!