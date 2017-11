Hamilton: Nog beter presteren om Verstappen te verslaan

De Brit voelt de hete adem van onze landgenoot in zijn nek.

Het is goed om Lewis Hamilton te zijn dezer dagen. De Brit pakte afgelopen weekend officieel zijn vierde titel en staat daarmee nu op gelijke hoogte als Vettel en Prost. Alleen Fangio (5 titels) en Shuey (7 titels) deden het op papier nu nog beter dan LH44 in de Formule 1.

Hamilton is er zich echter van bewust dat extra titels hem niet zomaar aan komen waaien. De afgelopen jaren was het team van Mercedes oppermachtig en Lil’ Lewis profiteerde daarvan bíjna maximaal. Hij pakte in vier jaar drie titels, alleen vorig jaar moest hij de eer aan teamgenoot Rosberg laten. De liefhebber van Monster Energy Drink heeft al aangegeven dat hij niet net als laatsgenoemde ‘de makkelijke weg’ bewandelt en na zijn titel van dit jaar afscheid neemt van de sport. Doch hij realiseert zich dat zijn titel volgend jaar prolongeren geen sinecure zal worden.

Dat zit ‘m enerzijds in het feit dat Mercedes dit jaar al meer te duchten had van de concurrentie dan in de voorgaande jaren. Ferrari gaf de Silberpfeile regelmatig goed partij en ook Red Bull Racing is inmiddels weer serieus snel geworden. Snel genoeg zelfs om op eigen kracht races te winnen, zoals Max deed in Mexico.

Het is Lil’ Lewis niet onopmerkt gebleven dat Verstappen zich dit jaar officieel gemeld heeft aan de top van het F1-veld. Ja, vorig jaar won hij ook al een race, maar de overwinningen in Maleisië en Mexico waren toch van een ander kaliber. De Britse kampioen steekt dan ook de loftrompet over MV33.

I want to be better next year. The challenge is going to be even bigger from Ferrari and Red Bull next year. Formula 1 doesn’t sleep. It doesn’t stand still. There is always someone there waiting to take my position. I’ve got Max sitting there waiting to take it. I’ve got to raise the game another level in order to stay ahead of him and that motivates me. There’s my motivation already for next year.

Wat, was dat nou alles? Neen! HAM gaat nog vrolijk even door met zijn lofzang.

Max is an exceptional driver,” Hamilton said. “He drove fantastically and to see his racecraft at the start of the race was awesome. I was looking forward to having a battle with him and it is great to see Red Bull up there again. I hope they have a better engine next year and they are more in the fight. I think it would be great for the sport. You have a potential world champion in Max and he is only going to get stronger with age because he has a lot of raw talent. He has a long way to go but these wins are only adding to his great potential and I am looking forward to battling with that. Going down that straight three-abreast with two of the greatest drivers I have come across was…’oh my God’. I was so excited for the race.