Bizar: man vergeet waar hij Ferrari 250 GTE gelaten heeft

Een en ander heeft te maken met een hersenoperatie.

Only in Russia Old Blighty. Een succesvolle weldoener die actief is op het Pistonheads forum met de nickname 2manycars postte onlangs een nieuw item over zijn nieuwe aanwinst, een Lexus LFA uit 2012. Dat het geen fictieve nieuwe aanwinst is, blijkt uit het feit dat de forum-gebruiker ook foto’s van de snelle Japanner aanlevert. Maar dit verhaal gaat niet over de Lexus met de briljant klinkende atmosferische Yamaha-V10.

In de reacties wordt 2manycars namelijk gevraagd of hij niet dezelfde persoon was die enkele jaren geleden een Ferrari 250 GTE gekocht had om te veilen voor het goede doel. En waarempel! Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Helaas weet 2manycars echter niet meer waar hij de kostbare Fezza gelaten heeft. Hij is in de tussenliggende jaren namelijk geopereerd aan een hersentumor, waarbij zijn geheugen deels is aangetast.

I am indeed [de man die de 250 GTE gekocht heeft], I was restoring it to raffle away to help kids with cancer but unfortunately I developed a brain tumour that halted me in my tracks. I stored it away and due to my memory I can’t actually remember where it is. I’m sure I’ll remember one day but for now it’s all a blur. I’ve still kept up my commitment with helping children with cancer and thanks to one of the Neville brothers (can’t remember which one as I’m not big into football) I get to use Hotel Football for all the charity events.

Een Ferrari ‘kwijtraken’. Het klinkt als een hoax, of op zijn minst een slap excuus om het ding toch maar zelf te houden. Ook forum-gebruiker Davie weet niet zeker wat hij van het verhaal moet denken.

Part of me is sat here thinking this is the perfect time for a “Not sure if serious…” moment…If serious then first, fair play sir… second, brilliant… and third, what a great attitude! Well done sir, well done!

Doch 2manycars verzekert Davie ervan dat zijn relaas echt waar is.

Haha I can assure you I’m serious, I’d rather not be but unfortunately I am. I had a brain tumour as I was just starting my 250 restoration, I’ve only just returned to pistonheads after about 2 or so years hiatus. Anyway!!! Yeah I can’t remember where I put my car as that part of my brain was scrambled, but if I’m honest I rarely think about the car so I can’t be that bothered about it in the grand scheme of things. I’ve got plenty of others to play with but more importantly I’ve got a 2 year old (had her whilst I was recovering) that’s more precious to me than any car. It probably does sound like a fib but I’ve honestly got a 250 that I can’t remember where I put it.

Een Ferrari van een paar ton vergeten, het kan dus. Inmiddels hebben een aantal mensen de rechtmatige eigenaar al wat tips gegeven over waar de auto zou kunnen zijn, maar de man in kwestie lijkt geen urgentie te voelen om zijn bezit op te snorren. Iemand toevallig ergens een verlaten 250 GTE zien staan?