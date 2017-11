De EarthRoamer XV-HD is een miljoenencamper

Voor de royale nomaden!

De verdeelheid tussen campinggangers en hotelliefhebbers is nooit groter geweest. Maar voor zij die nog een beetje twijfelen over hoe ze zich willen identificeren is er misschien een oplossing. EarthRoamer biedt sindskort namelijk een voertuig aan dat minstens zo debiel als geniaal is.

Het rijdende hotel is gebaseerd op de Ford F-750 en wordt aangedreven door een 6,7-liter V8 turbodiesel die net iets meer dan 330 pk produceert. Voor Amerikaanse begrippen is dat nog vrij magertjes, maar het koppel klinkt er al meer naar. Dankzij 983 Nm aan koppel kun je je op vrijwel ieder terrein tot keizer kronen. Schakelen doet de 4×4 via een zestraps automaat.

Onder de EarthRoamer zijn een aantal 46″ Michelin XZL banden geschroefd die de boel samen met hydraulische vering stabiel moeten houden. Verder hangt er voorop een gigantische led-balk in Baja stijl en kan de lier meerdere olifanten tegelijk uit de berm trekken. Gewoon, voor als dat nodig is.

Het ruwe uiterlijk staat in zwaar contrast met het verfijnde interieur. Binnenin vinden we niets van het grove geweld dat buiten aan de gang is. Als je je eenmaal een weg hebt gebaand over de paden van de hel, kun je prima je was even doen en hem naderhand zelfs in de droger gooien. Zijn alle klusjes gedaan, dan kun je uitrusten voor een van je TV’s of onder de douche. De watertank met een inhoud van 950 liter zorgt ervoor dat je altijd en overal klaar bent om alle inwoners van een klein dorp te voorzien van een glas water. Overigens kun je de wagen geheel naar eigen keus in laten richten. Laat je verbeelding dus vooral de vrije loop!

Een klein detail is dat ‘ie al met al ruim $ 1.5 miljoen kost. En dat terwijl de ‘camper’ aanvankelijk een prijskaartje van net onder een miljoen had moeten hebben..