MAX VERSTAPPEN WINT GP MEXICO!!!!!

Pakt Lewis Hamilton de titel? Je leest het hier.

De Grand Prix van Mexico 2017 heeft alles in zich om een toprace te worden. Als Lewis Hamilton vijfde of hoger finisht, is hij voor de vierde maal wereldkampioen. Maar is meer! De auto’s van Red Bull, Ferrari en Mercedes lijken behoorlijk aan elkaar gewaagd aan het einde van dit seizoen. Uiteraard zijn er ook de nodige gridstraffen uitgedeeld, in dit artikel kun je zien wie op welke plaats is gezet.

De spanning stijgt. Een kind mag gruwelijk vals het volkslied zingen en Kimi zegt in de laatste interview ‘Bwoah’ Dames en heren: de Grand Prix van Mexico gaat beginnen!

De start:

De lichten gaan uit! Vettel komt goed van zijn plaats, Lewis komt goed weg. De eerste bocht komt pas na een lang recht stuk van bijna 900 meter. De eerste bocht komt er aan. Max zet zijn auto ervoor en pakt brutaal de leiding. Lewis wordt geraakt door een brutale move van Vettel en krijgt een lekke band! Nee!! Hij moet direct naar de pits. Sebastian Vettel heeft zijn voorvleugel door de aanrijding beschadigd en moet ook naar binnen. Hamilton volgt iets later. Zowel Vettel als Hamilton beginnen met een enorme achterstand hun vervolg van de race. Ok, rustig, ademhalen. Wie staat er op plaats 1? Max Verstappen. Bottas volgt op enkele seconden en Esteban Ocon staat derde.

Dan kijken we naar Daniel Ricciardo. Kan hij een goede inhaalrace neerzetten? Het ziet er namelijk niet goed uit. In ronde 6 rijdt hij zijn Red Bull naar binnen voor een ongeplande stop. Christian Horner kijkt verbaast om. Het is over en uit voor de Honeybadger. Het lijkt er echt op dat Ricciardo nu de pech heeft die Max voorheen leek te hebben.

Zijn er verrassingen in de openingsfase van de race. Ja. Hamilton staat stijf achteraan terwijl Vettel zichzelf een weg naar boven knokt. De Duitse ligt nu 15. Tegelijkertijd krijgt Grosjean een 5 seconden penalty voor iets dat we vorige week ook al zagen: leaving the track with gaining an advantage. Hij staat op dit moment dertiende. Zijn teamgenoot doet het dan aanzienlijk beter: Magnussen ligt op P8. Die P13 voor Grosjean veranderd in een P14, de Fransman wordt ingehaald door Vettel. De sterk rijdende Hülkenberg duikt de pits in en komt voor Perez op de baan. Niet een al te beste thuisrace voor de Mexicaan. Om het nog erger te maken: Ocon staat derde.

Diezelfde Ocon komt in de pits vers rubber halen en komt op P5 terecht. Dan krijgen we nu een vreemd gezicht. Lewis Hamilton krijgt een blauwe vlag. Zoals de kaarten nu geschud zijn, is hij aan het einde van de race wereldkampioen met 66 punten voorsprong. Toch moet hij aan de kant voor Max Verstappen. Ongelooflijk. Een paar ronden later komt Bottas zich melden om Hamilton op een ronde te zetten. Wat doet Max? Die zet gewoon even de snelste ronde neer.

In ronde 27 staat Vettel tiende met Alonso op P9 en Ericcson op P8 (!), vlak voor de Duitser. Vettel maakt dus kans om zijn titelkansen enigszins in leven te houden. Vettel moet meer dan 6 punten pakken, dus een zevende positie of beter. Hamilton haalt Carlos Sainz in, die een bijzonder ongelukkige race kent. De opmars van Vettel lijkt enigszins gestaakt te zijn, want hij komt Alonso niet voorbij. Op datzelfde moment knalt Hamilton voorbij aan Wehrlein. Nu heeft hij even de ruimte om wat goede laps aan elkaar te rijgen en zijn zelfvertrouwen een beetje op te krikken, want dat lijkt verder weg dan ooit. Gek, want op dit moment is hij in theorie wereldkampioen.

Ronde 32. Hartley ligt eruit! Zijn Renault motor is opgeblazen. De Virtual Safety Car wordt ingezet. Max gaat meteen naar binnen. Interessant: Verstappen gaat verder op de Supersoft De rest volgt direct. In ronde 34 wordt de Virtual Safety Car opgeheven en gaan de heren er weer vandoor. Dit gaan nog 36 interessante ronden worden, want het is niet duidelijk welke band de beste optie is. Verstappen rijdt op de Super Soft band, Vettel de Ultrasofts.

Vettel gaat lekker op die banden. In ronde 39 staat hij op de 7e plaats. Perez ligt 15 seconden daarvoor op de zesde plaats, maar Vettel rijdt aanzienlijk betere rondetijden. Op dit moment is Hamilton geen wereldkampioen meer. Verstappen had aanvankelijk wat moeite om met de nieuwe banden een goede pace te halen, maar hij is helemaal terug qua tijden. Hij loopt 12 seconden voor op Bottas. Hij krijgt van Horner ook de boodschap: “Take it easy, Max!’. Nog 29 ronden te gaan. Gaat de Renault motor het houden? Ricciardo, Hülkenberg en Hartley (allemaal een Renault motor) liggen eruit, Sainz staat achteraan en Gasley rijdt doelloos rond op P13. Maak daar maar P14 van, want een ronde later haalt Hamilton hem in. Gaat Lewis dan punten halen?

Nog twintig ronden te gaan. Vettel laat zien uit het juiste race-hout gesneden te zijn. Vettel remt Perez er keurig uit. De Mexicaan gaat meteen de pits in en zet de ultrasofts eronder. Hamilton staat dan nog op P12, vlak achter de Stoffel Vandoorne. De McLarens doen het niet eens zo heel erg slecht, maar de Mercedes van Hamilton is aanzienlijk sneller dan de McLarens met hun Honda-motoren. In ronde 53 steekt Hamilton er voorbij. Hij staat nu elfde, op naar Felipe Massa.

Ronde 55 gaat Vettel voorbij aan de jarige job van vandaag: Lance Stroll. In ronde 57 pakt Hamilton de P10 af van Massa, terwijl Vettel Ocon verschalkt. P4 voor Vettel, P10 voor Hamilton. Op P3 ligt Raikkonen, die uiteraard zijn positie wel zal opgeven voor de Duitser.

Ronde 66. De race is eigenlijk heel erg saai en spannend tegelijk. Natuurlijk, Verstappen rijdt nog fier vooraan. Hamilton rijd op eieren en heeft de grootste moeite om Alonso in te halen. De Brit dringt aan, maar Alonso pareert uitstekend. Een Mercedes die de McLaren niet voorbij komt. Het gebeurt in Mexico. Ook een poging in ronde 67 verloopt niet succesvol. In 68 lukt het dan ein-de-lijk. P9 is voldoende voor Hamilton om kampioen te worden, ook al zou Sebastian Vettel tweede worden.

Het mag allemaal niet baten. Vettel kan niets meer eraan doen. Lewis Hamilton is de wereldkampioen 2017. De uitslag van de race is als volgt:

1. VERSTAPPEN

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Crybaby

5. Ocon

6. Stroll

7. Perez

8. Magnussen

9. Hamilton

10. Alonso

11. Massa

12. Vandoorne

13. Gasly

14. Wehrlein

15. Grosjean

16. Sainz (DNF)

17. Ericsson (DNF)

18. Hartley (DNF)

19. Hülkenberg (DNF)

20. Ricciardo (DNF)

UPDATE: check het interview met Max na de race!