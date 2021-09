Hamilton nieuwe motor voor ‘kansloze’ GP Italië?

Het grote stront in de ogen gooien is nu begonnen. Krijgt Hamilton nu een nieuwe motor, zodat Verstappen ook een nieuwe motor krijgt?

Wie er ook kampioen mag worden dit jaar, het is eindelijk weer eens ouderwets spannend. Sommigen zouden zeggen dat 2016 ook best spannend en close was, maar onderzoek wijst uit dat alleen Nico Rosberg en zijn moeder dat vonden. De rest keek al lang naar Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Ofzo.

Maar dit jaar is het waanzinnig close. Niet in de minste plaats door de nodige controverse door de heren. Nou ja, heren. Voornamelijk Hamilton. Waar Verstappen gestaag blijft scoren, lijkt Hamilton ietsje last te hebben van druk. En een Hamilton onder druk, dat is altijd een garantie voor opera-waardige taferelen.

Motorwissel

Nu gebeurt het een en ander áchter de schermen. Heel even gingen er geruchten dat Red Bull de Honda-motor op Monza ging wisselen. Inhalen zou redelijk eenvoudig zijn en Verstappen mist nog altijd een motor om het seizoen mee af te sluiten. Ja, dankzij het tikje in Copse Corner dat Max kreeg van Hamilton. Wat dat betreft was het DE move van 2021. Maar zoals Jaapiyo zou zeggen: The plot thickens.

Want nu is het niet zozeer Red Bull, dan wel Mercedes dat een motorwissel zou willen doorvoeren. Dat meldt de Duitse kwaliteitspublicatie Auto, Motor und Sport. Daarmee heeft Hamilton een ‘bonus’-motor op het moment dat Verstappen er ook eentje heeft. Heel erg handig. Omdat inhalen gisteren erg lastig bleek, overweegt Mercedes om de motoren te wisselen. Verstappen gaat toch makkelijk winnen, aldus een Mercedes-werknemer. Dan zal ook Hamilton een flinke gridstraf krijgen en achteraan moeten starten.

Hamilton nieuwe motor

Maar als Hamilton een nieuwe motor krijgt, zou het voor Verstappen óók interessant zijn om de motor te wisselen. Dan staan ze beide achter aan, samen met Valtteri Bottas (die door sommigen terecht wordt gezien als een geweldige vent). Nu zitten de twee garages niet zo ver van elkaar af (integendeel), dus als er een dergelijke operatie uitgevoerd gaat worden hebben ze dat bij Red Bull wel door.

Ondanks dat je een voordeel kunt pakken met een nieuwe motor, zou het wel érg lastig gaan worden. Je kunt immers geen testkilometers maken. Nu kan het zijn dat dat niet nodig is en alles gewoon werkt, maar het luistert allemaal erg nauw. Een kleine foutcode en het is mogelijk dat de boel niet lekker werkt. Een ding is zeker, zelfs op dit niveau begint dit soort ongein erg spannend te worden. Als ze ermee bezig zijn, zal het zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden en zullen wij dit artikel voorzien van een update.

Via: GPFans.