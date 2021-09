Hamilton heeft nekklachten door Verstappen

Hamilton heeft nekklachten door zijn grootste opponent. Het zit ook niet mee.

The gift that keeps on giving. De titelrace tussen recordkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen is bijzonder spannend én sensationeel. De twee kemphanen zijn enorm aan elkaar gewaagd en geven elkaar geen duimbreed toe. Letterlijk, want gisteren tijdens de GP Italië van 2021 ging het weer eens ouderwets fout tussen de twee.

Verstappen had een slechte pitstop erop zitten, maar die van Hamilton was ook zeker niet perfect. Waarschijnlijk hadden ze beide niet verwacht elkaar tegen te komen aan het einde van het rechte stuk. Het race-incident dat volgde zag er veel erger uit dankzij het ‘broodje’ waardoor de auto van Verstappen op die van Hamilton terecht kwam. Het levert in elk geval geweldige beelden op. En natuurlijk geweldige quotes.

Hamilton heeft nekklachten

Lewis Hamilton was namelijk niet te spreken over de actie van Max Verstappen. Niet alleen omdat Verstappen in zijn ogen een gaatje zag dat er niet was, maar vanwege de nasleep. Ten eerste het hoofd van Lewis Hamilton. Dat doet pijn. De RB16B van Verstappen vloog op de W12 van Hamilton die voorzien was van een Halo, maar het rechterachterwiel raakte Hamiltons hoofd wel degelijk.

In de post-race persconferentie gaf Lewis Hamilton aan dat de pijn in zijn hoofd en rug telkens erger aan het worden is. Tevens bevestigde Hamilton dat hij een specialist ging bezoeken om het allemaal na te laten kijken. Ook zou Lewis Hamilton totaal zichzelf niet zijn. Dat bevestigde Ian Parkes via Twitter.

Fout

Waar in Engeland Hamilton fout zat, zat Verstappen fout in Italië, aldus de stewards. Voor zijn actie kreeg hij een milde straf van drie gridplaatsen. Omdat beide coureurs meteen uit de race waren, werd de strafmaat na de GP van Italië bepaald. 5 of 10 seconden straf is immers dan niet meer mogelijk, dus vandaar de minimale tik van 3 plaatsen gridstraf. Houdt er rekening mee dat Verstappen van de gelegenheid gebruik kan maken door de motor (en eventueel andere onderdelen) meteen te wisselen, zodat hij er geen hinder van ondervindt.

(via: GPFans).