GP Italië 2021: tijden en wat je moet weten

Een kwalificatie, een sprintrace én een race. De GP italië 2021 belooft een spannende te worden!

Iedereen is nog aan het nafeesten van de GP van Nederland. De race in Zandvoort is zeer succesvol verlopen. De race an sich was de moeite waard, er was een Nederlandse winnaar en diezelfde Nederlander pakte even de leiding in het WK-klassement. Dat is echt een bijzondere gave om dan zo cool, relaxed en professioneel te blijven. Kijk bijvoorbeeld naar voetbal-professionals die na het scoren nog rare verongelijkte gebaren maken. Memphis is 29 jaar oud, Verstappen is 23. Ongelooflijk.

Enfin, we hebben geen tijd om te rusten en moeten door. Sterker nog, terugkomend op Verstappen, de Nederlander leek al bij het uitstappen van de auto bezig te zijn met de GP van Italië. Die staat namelijk voor dit weekend op de planning:

Agenda GP Italië 2021:

Vrijdag 10 september

14:30 – 15:30 – eerste vrije training

18:00 – 19:00 – Kwalificatie voor sprintrace

Zaterdag 11 september

12:00 – 13:00 – tweede vrije training

16:30 – 17:00 – Sprintrace

Zondag 12 september

15:00 – 17:00 – Race

GP Italië 2021

De Italiaanse Grand Prix is een van de oudste races op de kalender. Samen met de Grand prix van Monaco en Groot-Brittannië zijn het de paradepaardjes van de sport. De Italiaanse Grand Prix is uiteraard de thuishaven voor de ‘Tifosi’. De fans van Ferrari vieren traditioneel hier hun feestje. Dat zal dit jaar ietsje minder zijn dan normaal, daar er in Italië nog wat lockdown-maatregelen zijn.

Ondanks dat de Italiaanse Grand Prix meestal gehouden wordt op Monza, is dat zeker niet altijd het geval geweest. Heel vroeger werden ook locaties als Livorno, Pescara, Imola, Brescia, Valentino Park en Milaan aangedaan. De Italiaanse Grand Prix staat al sinds 1921 op de kalender.

Het circuit: Monza Autodromo

En zo komen we op het circuit van vandaag. Monza is de snelheidstempel van de afgelopen jaren. Zoals bekend mag zijn is het een hoge snelheidscircuit waarbij motorvermogen belangrijker is dan alles. De coureurs rijden met minimale downforce. Kijk maar naar de achtervleugel van Verstappen, die zal minimaal zijn. Dankzij enkele chicanes zijn er diverse plaatsen waarbij je kunt inhalen. Bij start-finish en de tweede chicanes. Bij de Lesmo-bochten is het wat lastiger.

GP Italië: resultaten van 2020

Naast een vooruitblik, kijken we eerst even naar de in het verleden behaalde prestaties.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP Italië 2020?

Mercedes was veruit het snelst. Lewis Hamilton pakte pole met een tijd van 1:18.887. Valtteri Bottas stond daar een tiende achter. Max Verstappen gaf 9 tienden van een seconden toe op de pole-tijd van Lewis. Ja, zo groot waren die verschillen vorig jaar nog. Overigens, die tijd van Lewis Hamilton is de snelste raceronde (met de hoogste gemiddelde snelheid).

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP Italië 2020?

Uiteraard Lewis Hamilton. Hij reed 1:22.746 en pakte daarmee tevens een extra racepunt.

Hoe zag het podium van de GP van Italië 2020 eruit?

Bijzonder! Omdat Hamilton de pits in ging onder de gele vlag, krijg hij een 10 seconde penalty. Tevens crashte Leclerc bij de herstart, waardoor de race werd stilgelegd. Het resultaat was dat Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll op het podium stonden. Verstappen viel uit met motorproblemen

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Italië 2021?

We gaan van start met de ‘medium’ banden. Dus een stapje zachter dan vorig weekend: C2 (wit), C3 (geel) en C4 (rood).

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Italië 2021?

De redacteur van dienst is speciaal voor jullie in Italië om te zorgen dat de weerberichten zo correct mogelijk worden doorgegeven. Het weer is licht bewolkt en overwegend droog. Op zaterdag kan er een minimaal buitje vallen. De maximum temperatuur is rond de 28 tot 29 graden.

Wat zijn de kansen voor Max Verstappen voor de GP van Italië 2021?

Monza is voornamelijk een ‘power-circuit’ waar vermogen van doorslaggevend belang is. Ondanks de beste bedoelingen van Honda heeft Mercedes hier nog de betere papieren. We verwachten niet dat het verschil net zo groot is als vorig jaar. De Red Bulls rijden al met minimale vleugel en dat zal op Monza niet anders zijn. Omdat het relatief eenvoudig is in te halen, is het misschien verstandig voor Red Bull om deze overwinning aan Hamilton te geven en een gridstraf-penalty te pakken vanwege een nieuwe motor. Die is dit seizoen nog hard nodig.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max voor de GP van Italië 2021?

Uiteraard gaat het zeer close worden tussen Lewis en Max. Dus ook volgens de wedkantoren. De inschatting is nu dat Lewis Hamilton de overhand heeft, zij het nipt. De kans dat een ander wint dan een van deze twee is nihil.

Waar kan ik de GP van Italië 2021 volgen?

Uiteraard ben je benieuwd hoe je de race het beste kunt volgen. Er zijn diverse opties.

Voorspelling GP Italië 2021

In principe hoef je helemaal niet de race te gaan kijken. Op de redactie zijn wij namelijk gezegend met enkele orakels en @Jaapiyo. Deze drie heren eten, drinken en snurken F1. Vorige week had Wouter het hele podium goed geraden.

Wouter

Hamilton Verstappen Bottas

Een sprintrace – jammer dat die vorige keer best saai was. Alleen pitstops kunnen strategisch nog wat roet in het eten gooien. Traditioneel is Mercedes-AMG op Monza, de lange rechte stukken met hoge snelheden liggen ze wel. Red Bull is echter ook in bloedvorm, dus het wordt sowieso nipt. Toch geef ik hem aan Lewis. Wouter, bestelt graag pizza.

Michael

Verstappen Hamilton Bottas

Ja ik zet nu gewoon voor de rest van het jaar in op Max voor Lewis. Bottas kan bevrijd door zijn nieuwe contract wel wat vrijer gaan rijden. Netjes achter de baas blijven. Perez blijkt toch niet zo’n zekerheidje als gedacht (door mij). Ben bang dat hij dus slechts een kleine bijrol zal blijven spelen de komende races. Michael, kookt zijn pasta nooit langer dan 3 minuteni, maar raadt ook vooral Pizzeria di Ticinese aan als je na je bezoek aan Monza in Milaan nog een pizzaatje gaat pakken.

Jaap

Pérez Hamilton Vettel

Na alle emoties van afgelopen weekend, staat er dit weekend alweer de volgende race vol emozione op de kalender. De tifosi langs de baan moedigen doorgaans vol passie Ferrari aan.



Team rood is echter geen favoriet voor de zege dit jaar. Daar is de krachtbron van de Italianen niet sterk genoeg voor en de verbeterde unit komt pas ná deze race. Jammer dan.



Vorig jaar stevende Hamilton op een makkelijke zege af, totdat hij de pit in dook terwijl die dicht was. Gasly erfde daarna de leiding en zette die om in een klinkende zege. Dit jaar wint Sergio Perez echter voor Hamilton en Vettel. Jaap, runt een Italiaans restaurant.

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie, sprintrace en race. Komt dat zien!