BREEK: Hamilton racet dit weekend weer in Abu Dhabi - Autoblog.nl

Een negatieve uitslag voor zowel Hamilton als het Formule 1-publiek.

Afgelopen zondag bleek de afwezigheid van Lewis Hamilton een gunstige invloed te hebben op de entertainment-factor van de race. Dat was ook te verwachten, maar de race nam toch een aantal bizarre wendingen. Helaas pakten deze wendingen niet goed uit voor vervanger George Russell, op wie alle ogen gericht waren.

Zowel voor het Formule 1-publiek als voor Russell zou het mooi zijn als Hamilton nog een weekje bleef uitzieken. Dat was nog lang onzeker, maar nu kunnen we dat op onze buik schrijven. Het is namelijk officieel: Lewis Hamilton zal gewoon van de partij zijn komend weekend in Abu Dhabi. Voor hem is het uiteraard mooi dat hij als kampioen de seizoensafsluiter niet vanaf te bank hoeft te kijken.

Een grote verrassing is het niet dat Lewis Hamilton weer in de auto kan stappen voor de GP van Abu Dhabi. Dinsdag liet hij namelijk al weten dat hij zich weer fris en fruitig voelde. Inmiddels heeft hij ook meerdere coronatest gedaan, met negatieve uitslagen als resultaat. Tien dagen carantaine kan hij ook afvinken, dus niets weerhoudt hem er nog van om weer mee te doen.

Omdat dit nieuws pas zo laat bekend is, was Russell al begonnen aan de voorbereidingen voor het raceweekend. Hij moet ten slotte paraat staan als Hamilton toch nog positief zou testen. Dat maakt het voor George wel extra zuur dat hij het Mercedes-stoeltje weer terug moet geven aan Hamilton.