Autoblog advies: Dikke Duitse diesel voor 22.500 - Autoblog.nl

Wat is de lekkerste dikke Duitse diesel voor 22.500 euro?

Het is weer bijna kerst, dus we mogen lekker gaan shoppen. Het is een bekend gegeven dat het budget altijd NET niet toereikend is. Op een of andere manier zijn we geneigd om altijd te kijken naar iets dat een paar procent prijziger is.

Wellicht dat je wat korting kan bedingen of dat de prijs zakt na een paar weken. Allemaal goed mogelijk. Voor vandaag hebben we een Autoblog advies-aanvraag met een behoorlijk ruim budget en jawel hoor: ook dan sta je voor dilemma’s en ook dan kan het lonen om door te sparen. Of je geeft minder uit. Enfin, we gaan op zoek naar een Dikke Duitse Diesel voor Robin. Hij heeft op dit een Mercedes-benz CLA, maar had hiervoor een dikke Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro.

In zijn huidige auto mist hij simpelweg wat vermogen en koppel. Hij rijdt veel kilometers per jaar, dus rijdt graag diesel. Bij het kopen van een nieuwe auto is het misschien verstandig om toch even het rekensommetje te doen, maar met een gebruikte auto komt er met het budget van Robin een enorm aantal dikke auto’s beschikbaar.

Robin is op zoek naar zoveel mogelijk pk’s en Nm’s. Oh ja, het moet een dikke bak met veel status zijn. Nu is dat laatste polyinterpretabel, dus laten we uiteraard verschillende auto’s de revue passeren, inclusief The Usual Suspects, uiteraard.

De wensen en eisen van Robin in een tabel:

Huidige / vorige auto’s CLA220 CDI (daarvoor A5 3.0 TDI, 320d, A3 2.0T, Leon TopSport) Koop / lease Koop Budget € 22.500 Jaarkilometrage 35.000 km Brandstofvoorkeur Diesel Reden aanschaf andere auto Toe aan wat anders Gezinssamenstelling Alleen Voorkeur: Audi, BMW, Porsche en Mercedes No-Go Opel, Ford en alles wat Frans of Japans is

BMW 535d M Sport High Executive (F10)

€ 20.950

2012

125.000 km

De meest eenvoudige keus die je kunt maken als je op zoek bent naar een dikke Duitse diesel. Voor dit budget kun je het beste shoppen voor een BMW 5 Serie. Het is misschien wel de beste auto in deze klasse. De F10 (en F11) zullen als een gouden generatie de geschiedenisboeken ingaan. Alles klopt eraan: het interieur is fraai, het exterieur is tijdloos en bijna alle motor/bak combinaties zijn aan te raden.

De 520d is voor Nederland vlot zat en de 530d is waarschijnlijk het perfecte midden, maar als je toch dik wil: ga voor een 535d met twee turbo’s. In het budget kun je ze ruimschoots vinden en voor interessante prijzen bovendien. Nadeel? Iedereen heeft er eentje en het is niet een heel erg leuke auto om in te sturen. Deze generatie 5 Serie is meer een kleine 7 Serie dan een grote 3 Serie.

Audi A7 3.0 TDI quattro (4G, C7)

€ 22.950

2012

135.000 km

Met de Audi A7 heb je in elk geval een iets uniekere auto dan de 5 Serie. Een groot voordeel is dat de A7 nooit met een viercilinder diesel geleverd is. Ook de basismotor met 204 pk was een V6. Wel heeft Audi de plank misgeslagen met de automaten. De 204 pk-versie met Multitronic is stiekem best een fijne combinatie als je niet al te veel haast hebt. Qua betrouwbaarheid valt ‘ie niet tegen. Je zou denken dat de 245 pk-versie het gouden midden is, maar de S Tronic bak is het omzeilen waard. Bekijk hier ons Audi A7 aankoopadvies.

De biturbo heeft de achttraps automaat van ZF en dat is een gouden combinatie. Om te rijden is de Audi A7 een van de fijnere Autobahn-stormers die je kunt voorstellen met 650 Nm. Dankzij de permanente vierwielaandrijving ook nog eens geschikt voor alle seizoenen. Toppertje, deze. Als je de bips niet zo mooi vindt, de Audi A6 is ook met deze motor leverbaar geweest. Dat is eveneens een dikke Duitse diesel die perfect aan de voorwaarden voldoet.

Porsche Cayenne Diesel (957)

€ 20.900

2009

115.000 km

Als je status wil, dan is dit je ding. De Porsche Cayenne diesel ziet er namelijk uit als, eh, jawel: een Porsche Cayenne! Veel mensen associeren dat met duur en prestigieus. Je moet met de Cayenne Diesel geen haast hebben, want het is de langzaamste auto in dit overzicht. En het is letterlijk een dikke Duitse diesel, want naast groot is de auto ook erg zwaar. Dat was de conclusie van Sacha en Aimee na de Cayenne Diesel rijtest.

Op zich is het allemaal prima , zeker na een chipkuurtje rijdt het meer dan prima. Sterker nog, de 3.0 V6 TDI van Audi-origine is een fijn blok. Tevens is de goede automaat gemonteerd. In Nederland zijn de Cayenne Diesels met weinig kilometers te vinden voor aanzienlijk minder dan het budget. Het liefste wil je de latere generatie, die enkele duizenden euro’s erboven zit. Het verschil tussen die twee generaties is enorm. Qua betrouwbaarheid zit het met de ‘958’ redelijk snor, maar het is belangrijk dat het kostbare onderhoud is uitgevoerd is en zal blijven worden. Check daarnaast het Cayenne aankoopadvies.

Lancia Thema 3.0 MultiJet Aut. Platinium (405)

€ 17.900

2013

90.000 km

Als we geen Opel, Ford, Fransoos of Japanner mogen nomineren, dan komen we vanzelf uit bij de muurbloempjes. Hierna komen nog wel dikke Duitse diesels, nu is het de beurt aan een dikke Italiaan. Eentje die stiekem bijzonder leuk is, is de Lancia Thema. Deze auto is zo Italiaans als een Domino’s Pizza. Het is een doorontwikkelde Chrysler 300C. Om eerlijk te zijn, dat was ze destijds best goed gelukt.

Natuurlijk, alle Lancia-fans draaien zich nu om hun graf, maar het is een fijne, comfortabele old-school achterwielaandrijver met een zeer prettige motor. De V6 diesel heeft 240 pk en karrevrachten koppel. Het interieur is duidelijk niet op het niveau van de Duitse drie, maar heel erg storend is het niet direct. Zeker niet als je een luxe Platinum versie scoort. Sowieso, de lederen en alcantara bekleding is bijzonder fraai. Nadelen? Je gaat hem tot 0 afschrijven, want deze auto’s zijn niet erg courant. Behalve bij Johan Derksen.

Mercedes-Benz S 350 CDI Prestige Plus Lang (V221)

€ 19.950

2011

150.000 km

Bij Mercedes-Benz kun je heel erg veel kanten op. Bijna elk model is wel te krijgen met een ‘OM’ dieselmotor. Tip: wees een enthousiaste taxi-chauffeur voor en pik een zo laat mogelijk W221 op. Nee, het zijn geen dynamische auto’s. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Juist het ultieme comfort maakt diepe indruk.

Sowieso merk je aan alles dat je een klasse hoger rijdt dan met de andere auto’s uit dit lijstje, als het er niet meer zijn. De 350-motor met 260 pk is in principe meer dan voldoende. Sterker nog, de S350 CDI is fijner dan de S400 HYBRID om te rijden. Je rijdt deze motoren op koppel. De automaat werkt daar uitstekend aan mee. Onderhoud klinkt heel erg eng, maar zorg dat de auto goed onderhoud heeft gehad en dat je het keurig bij houdt. Bestudeer het S-Klasse W221-aankoopadvies dan ook aandachtig. Origineel Nederlandse exemplaren met niet al te veel kilometers zijn goed in het budget te vinden.

Jaguar XF Sportbreak Diesel S (X250)

€ 23.900

2013

125.000 km

Dit zou ondergetekende gekozen hebben in de categorie dikke Duitse diesel. Het is natuurlijk een Brit, maar het recept is Duits: een sterke zescilinder diesel, stationwagon E-segment auto. De Jaguar XF Sportbrake is misschien wel de mooiste stationwagon ooit gebouwd. Zeker met deze biturbodiesel en automaat is het een ideale reisauto De station-uitvoering maakt ‘m alleen maar mooier, dat praktische gehalte is mooi meegenomen.

Ze zijn wat lastiger te vinden in het budget (deze zat er nét iets boven), maar als je niet een al te luxe uitvoering wenst kun je al voor minder terecht. Zelfs viercilinders zijn mogelijk, mocht je zo’n V6 overkill vinden. Het mooie is de Jaguar XF Sportbreak een bijzonder dikke auto is, maar niet exotischer dan een 530d of A6 Avant. Terwijl je elke keer als je er naar om kijkt wél blij van wordt. Echt grote nadelen zijn er niet, alhoewel het infotainment systeem duidelijk niet Duits is. De stereo ook niet, die is in veel uitvoeringen namelijk veel beter. Betreft Britse aandachtspunten: check hier het XF aankoopadvies.

Alpina D3 Biturbo Coupé (E92)

€ 17.500

2012

90.000 km

We gaan van het ene spectrum naar het andere. Waarom niet de exclusiviteit die past bij een echte Alpina? Het budget dwingt ons een beetje in een spagaat. Want eigenlijk moet je (wederom) iets bijleggen om tot de leuke D3’s en D5’s te komen, met hun 350 pk sterke zescilinders. Deze E92 D3 Bi-Turbo heeft nog een biturbo viercilinder. Het zijn enorm fijne auto’s met een erg goede wegligging. In het budget kun je kiezen uit de mooiste exemplaren.

Die zul je wel uit Duitsland moeten halen, want hier zie je ze bijna niet. Het voordeel is dat deze auto’s erg zuinig zijn én buitengewoon leuk sturen. Het nadeel is dat de prestaties op zijn best adequaat te noemen zijn. En voor dit geld wil je wellicht iets nieuwers, aangezien je al een 320d en A5 gehad hebt, lijkt dit misschien te veel erop. Ook is het misschien net te subtiel en niet echt een prototype dikke Duitse diesel. Met name het ‘dikke’ ontbreekt een beetje. Het is een late E92, dus de meeste kinderziektes zijn er wel uit, maar check voor de zekerheid nog even het BMW 3 Serie aankoopadvies.

Alfa Romeo Giulia Super 2.2 JTD (952)

€ 21.850

2016

55.000 km

Het klinkt gek, maar als gaat om de viercilinder diesels, check even Alfa Romeo. De Giulia is namelijk de perfecte kandidaat als je zoekt naar een topdiesel voor 22.500 euro. De auto is relatief jong en staat bijna ongewijzigd in de showrooms op deze wijze. De wegligging is uit de kunst van deze auto’s. Zeker met het Q2-diff (net zoals onze AB duurtester) en sportonderstel.

Zoek de Giulia die je qua uitvoering het leukst vindt, let niet op de motor. Of je nu de 136 pk versie of de 210 pk versie hebt: allemaal zijn te chippen naar 240 pk, het zijn dezelfde motoren. Wel even opletten dat je de automaat hebt. Ja, een handbak is leuker, maar de automaat in de Alfa is heel erg goed en kan aanzienlijk meer koppel hebben.

Yolo: Maserati Ghibli Diesel

€ 23.945

280.000 km

2015

Deze auto kun je bijna zien als de opvolger van de Lancia Thema. Net als de Thema heeft de Ghibli achterwielaandrijving, een dikke V6 diesel, veel Chrysler-roots, een kleine doch fanatieke fanschare en een paar leuke verrassingen. Zo rijdt een Ghbili opperbest. Het nadeel is dat de auto te hoog in de markt is gezet door Maserati.

Qua prijs stond ie boven een Mercedes E350, maar eigenlijk zit ‘ie net onder de Duitsers qua kwaliteit. Wel is het een interessante auto met een fraai koetswerk en een heel behoorlijke motor en bak. Het enige nadeel is voornamelijk dat ze te duur zijn voor wat je ervoor krijgt. 24 mille meenemen voor een exemplaar met bijna 3 ton op de klok is gekkenwerk. Gewoon nog heel even de afschrijving zijn werk laten doen. Dan is het een topocassion.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!