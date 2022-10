Hamilton twijfelt aan snelheid auto

Lewis Hamilton had snelheid tijdens de vrije trainingen in Suzuka, maar heeft geen flauw benul of de auto de rest van het weekeinde ook snel gaat zijn.

Lewis Hamilton is met een lastig jaar bezig. Kwam hij eerst niet over de laatste race van vorig jaar heen, na het slachtofferen van Michael Masi begon hij met frisse tegenzin aan een nieuw seizoen. Eerst ging het over het stuiteren over de baan, toen over zijn sieraden en te lang ging het niet over zijn raceprestaties.

Nou gaat dat sinds de zomer al wel beter en vandaag in de vrije training voor de Grand Prix van Japan ging het voor de mannen van Mercedes zelfs uitstekend.

De twee snelste tijden waren namelijk voor George Russel en Lewis Hamilton. Maar die laatste geeft na de tweede vrije training aan dat het allemaal nog maar de vraag is wat zijn tweede tijd betekent.

Saai

Lewis omschrijft de vrijdag als saai. Grijs en nat. Hij haast zich om er aan toe te voegen dat hij het wel naar zijn zin had, maar dat hij een droge baan leuker vindt. Want daar zit het probleem. Regen, regen en nog eens regen.

Door al dat hemelwater zijn de vrije trainingen niet representatief voor de kwalificatie van morgen. Dan wordt namelijk een droge baan verwacht. Voor zondag zijn de weermannen en weervrouwen er nog niet uit. Nat of droog, kan allebei.

Hoop doet leven

Hamilton heeft wel wat kunnen leren vandaag. Of het nou gaat om set-ups of bandenslijtage, er is wel data verzamelt, aldus Hamilton tegen de media na afloop van VT2 op Suzuka.

Het positieve is dat we de banden aan het werk kregen en daardoor zagen we er niet langzaam uit. Dat is mooi! Ik heb geen idee hoe we er op zaterdag voor zullen staan. Als het droog is zullen de Ferrari’s en de Red Bulls denk ik weer heel snel zijn.

Lewis voegt daar ook nog aan toe dat hij überhaupt geen idee heeft en twijfelt over de snelheid ten opzichte van de concurrentie.

Ik hoop dat we snel zijn, maar dat is iets wat ik elke week opnieuw weer hoop.

Aldus de nog wel lachende zevenvoudige Formule 1 wereldkampioen Lewis Hamilton. Wij hopen overigens wél op een beetje regen, want spektakel.