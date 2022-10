Bouwer iPhone gaat Indi One in elkaar schroeven

Fabrikant Foxconn, bekend van de Mac Mini en de iPhone, gaat voor start-up Indiev de Indi One bouwen.

De elektrische automerken schieten als paddenstoelen uit de grond. Niet alleen Chinese merken timmeren aan de weg (BYD, MG), maar ook uit Vietnam (Vinfast) en over de hele wereld komt menig start-up met hún idee van de elektrische auto. In Amerika was ooit Tesla een start-up en ook relatieve nieuwkomer Rivian komt uit de Verenigde Staten.

Indiev is dus ook zo’n start-up voor elektrische auto’s. Opgericht in 2017 door ex-Faraday Future werknemers is het nu tijd voor nieuwe, concrete stappen. In de herfst van 2021 presenteerde Indiev al de INDI One, een elektrische cross-over die zo’n 45.000 dollar moest gaan kosten.

De INDI One heeft een actieradius van zo’n 480 kilometer en is voorzien van een 95 kWh batterijpakket. Twee elektromotoren drijven alle vier de wielen aan en leveren een gezamenlijk vermogen van 410 pk.

Samenwerking met iPhone bouwer

In januari van dit jaar konden we de INDI One voor het eerst echt zien op de CES en reserveren zou ook snel mogelijk worden werd toen gezegd. Dat lijkt nu toch iets anders te lopen. Want de auto moet ook gebouwd worden natuurlijk. Nu kondigt Indiev aan dat ze voor de productie van de INDI One gaan samenwerken met het Taiwanese Foxconn, bekend van onder andere de productie van de Mac Mini en de iPhone.

Foxconn nam in mei van dit jaar een fabriek in Ohio in gebruik die voorheen door General Motors in gebruik was. Hier gaat de elektronicafabriek naast onder andere tractoren en de Fisker Pear nu ook de INDI One bouwen.

Memorandum of understanding

CEO van Indiev Shi Hai geeft aan dat voor hun INDI One de hoogste kwaliteit qua productieproces nodig is, net zoals bij consumenten elektronica. Hij verwacht daarom veel van de samenwerking met de elektronicagigant.

Wanneer de productie ook daadwerkelijk start vermeldt het bericht niet, het gaat vooralsnog om de ondertekening van een MOU (Memorandum Of Understanding), zeg maar een voornemen om samen te gaan werken.

Of, en zo ja wanneer, de INDI One in de toekeomst ook naar Europa komt is nog niet bekend. Maar met de transitie die ons te wachten staat van brandstofmotoren naar elektrische auto’s, is uitbreiding van het aanbod altijd welkom.