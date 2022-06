Lewis Hamilton gaat nooit meer weg bij Mercedes

‘Mercedes for life’: Lewis Hamilton gaat nergens meer heen.

Lewis Hamilton en Mercedes. Het is een van de meeste succesvolle combinaties in de geschiedenis van de F1 geweest. We kunnen zachtjesaan in verleden tijden gaan spreken, want het hoogtepunt is duidelijk achter de rug. Hamilton staat zelfs op de nominatie om gedegradeerd te worden tot tweede rijder bij Mercedes.

Betekent dit dat het huwelijk tussen Lewis Hamilton en Mercedes bekoelt is? Daar lijkt het niet op. Mercedes deelt op Twitter namelijk een quote van Hamilton op Twitter waaruit blijkt dat hij nog dolgelukkig is met Mercedes.

“Als je onderdeel bent van Mercedes, ben je onderdeel van Mercedes voor het leven,” aldus Lewis Hamilton. “Kijk maar naar Sir Stirling Moss. Ze zorgen voor je. Dat is het meest speciale en dat is waarom ik altijd een Mercedes-rijder zal zijn.”

Lewis Hamilton wil dus altijd Mercedes trouw blijven. Hij lijkt dus niet van plan te zijn om zijn carrière te eindigen bij een ander team dan het team waarmee hij zijn grootste succes behaalde. Zoals bijvoorbeeld Michael Schumacher dat wel deed.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat Lewis Hamilton binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. In dat geval is het niet zo moeilijk om te roepen dat hij Mercedes voor altijd trouw zal blijven. Hij kan dan na zijn carrière nog actief blijven als uithangbord van Mercedes.

Dat deed Stirling Moss – naar wie Lewis verwijst – ook. Hij bleef nog tot zijn dood verbonden aan Mercedes als ambassadeur. Dat is een rol die Lewis Hamilton natuurlijk ook met verve zou kunnen vervullen. Naast al zijn activiteiten in de modebranche en de filmindustrie.