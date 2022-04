Lewis Hamilton ziet film over Lewis Hamilton wel zitten

Lewis Hamilton ziet wel wat in een film over zichzelf.

Lewis Hamilton krijgt het waarschijnlijk zwaar voor zijn kiezen dit jaar. Tenzij Mercedes met een miraculeuze comeback op de proppen komt, is de W13 niet snel genoeg om het Red Bull en Ferrari lastig te maken. Tot overmaat van ramp zou het wel eens kunnen dat Hamiltons nieuwe teammaat Russell hem de loef afsteekt. Het is nog een beetje te vroeg om dat te stellen na twee races. Doch als de race in Saoedie-Arabië een indicatie is, zou het wel eens een snelle fall from grace kunnen worden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Mocht dat scenario zich inderdaad ontvouwen, is het de vraag hoe lang de zevenvoudig kampioen nog geïnteresseerd blijft in de sport.

Tot op heden, zegt LH44 hier alle ‘juiste’ dingen over. Bijvoorbeeld dat de F1 aanvoelt als het bezoeken van een pretpark. Doch we weten dat knokken om puntjes te sprokkelen niet is waar de Brit voor rijdt. En hij heeft natuurlijk een boel andere hobbies in het leven. Dingen zoals mode, rapmuziek maken en schitteren op het kleine of grote scherm.

Zo komt er een documentaire aan over het leven van Lewis. Een releasedatum is nog niet bekend, maar Lewis kijkt er naar uit. Hij wil graag mensen inspireren. De documentaire heeft momenteel Hamiltons focus. Maar hij ziet het ook wel zitten als er op een bepaald moment een film over zijn leven wordt gemaakt. Een beetje zoals de biopic over de vader van Venus en Serena. HAM heeft groot respect voor de manier waarop Will Smith die rol vertolkt heeft:

The documentary is the current focus. I think stories are there to be told. I think it’s important, I think there’s lots that can be learned. And as I mentioned, for people, if you can affect and have a positive impact, if your story can have one positive impact even on one person or one family that’s could be amazing. Very inspired by how Will [Smith] did it with his team. And with those two icons, pretty proud of them. So yeah, maybe one day. Lewis Hamilton, hoopt dat Will Smith hem ook wil vertolken

Waarvan akte.