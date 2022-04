Lewis Hamilton mogelijk tweede rijder bij Mercedes

Een degradatie dreigt voor Lewis Hamilton als tweede rijder bij Mercedes.

Al sinds jaar en dag is Lewis Hamilton het gezicht als eerste rijder bij Mercedes. Nico Rosberg, Valtteri Bottas en sinds dit seizoen George Russell. Allemaal de tweede rijder bij het raceteam, achter Hamilton. Komt daar een omslag in?

Hoewel er tussen Rosberg en Hamilton wel een echt kampioensgevecht was, had Bottas duidelijk een taak als wingman binnen Mercedes. Met de komst van Russell en de nieuwe regels lijken de rollen ineens omgedraaid. Hamilton presteert ondermaats, terwijl George in dezelfde auto wel redelijke resultaten weet neer te zetten.

We moeten niet gek opkijken als Lewis Hamilton opeens de tweede rijder wordt binnen Mercedes. Dat scenario gooit Ralf Schumacher bij Sky Duitsland op tafel. De resultaten van HAM zullen in de komende weken bepalend worden. Als Lewis keer op keer slecht scoort en Russell wel punten weet te scoren is een mogelijk degradatie niet uitgesloten.

Mocht het echt zo lopen dan zal dat ook een mentale tik zijn voor Lewis Hamilton. Verliezen van Verstappen in het wereldkampioenschap in 2021. Een mogelijke degradatie als tweede rijder bij Mercedes in 2022. Wellicht dat de Brit eieren voor zijn geld kiest in 2023 als het zo doorgaat.. (via Racingnews365)