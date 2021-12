Hamilton: “Verstappen rijdt met eigen regels”

De Hamilton Verstappen-saga is nog niet klaar. Sterker nog, het moddergooien zal deze week vrolijk verdergaan.

Al tijdens de GP van Saudi-Arabië 2021 werd duidelijk dat dit een race was waar nog lang over gesproken gaat worden. En dat gebeurde ook en sterker nog: dat gebeurt nog steeds. Want tijdens de race speelden er zo veel dingen dat we een hoop nog niet behandeld hebben.

Want waarom gingen de herstarts zo knullig? Waarom kreeg Verstappen een dubbele straf voor een enkel vergrijp waarvoor de positie werd teruggegeven? Waarom wist Hamilton eerst niet waarom Verstappen in ronde 37 langzaam reed en bij de stewards ineens wel?

Hyped

Daar hebben we voorlopig nog geen antwoord op. Simpelweg omdat die waarschijnlijk deze week pas gesteld gaan worden. Wel wist Lewis Hamilton het een en ander mee te delen aan Lawrence Baretto van Formula 1:

Het gevecht is zo intens. Ik ben al 10 jaar met dit team, ik heb daarin passie gezien de afgelopen jaren. Ik heb nog nooit meegemaakt wat ik vandaag bij ze heb gezien in de pitstraat aan het einde van de race. De energie daarvan was op een ander niveau. We zijn allemaal ‘hyped’. Lewis Hamilton, is bijzonder blij met het team.

Hamilton: Verstappen heeft eigen regels

Maar het gaat verder. Want alsnog moet Hamilton iets zeggen over Verstappen. Het gevecht is natuurlijk heel erg hard, maar volgens Hamilton komt dat voornamelijk door Verstappen. Hij zou er zijn eigen regels op nahouden.

Het gevecht is zo spectaculair. Dat waardeer ik. Het is zo moeilijk op de baan. Het is zo lastig om met een coureur te racen die er andere regels op nahoudt. Tjsa. Ik probeerde met alles wat ik in mij had om het op de juiste, eerlijke manier te doen. In elk geval, we slaagden als een team. Lewis Hamilton, is niet blij met Max Verstappen.

Overigens valt er voor Hamilton zeker wat te zeggen. Verstappen reed bijzonder agressief. Denk aan een fout corrigeren na een matige start, een inhaalactie proberen te pareren, Hamilton voor laten gaan om er meteen weer langs te gaan én een (vermeende) brake-test. Aan de andere kant, als Verstappen niet met hand en tand verdedigd had, was Hamilton al lang wereldkampioen dit jaar. Enfin, volgende week is dan eindelijk het zinderende slotstuk!