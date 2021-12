Oranje Huracán EVO benadert eindelijk perfectie

Of ga je toch liever voor een heftigere STO in plaats van deze oranje Huracán EVO?

Je zou het niet direct zeggen, maar de Lamborghini Huracán gaat alweer een tijdje mee. Om even een voorbeeld te geven, Richard Hammond kon de auto nog testen in het Britse BBC-programma ‘Top Gear’, nog voordat Clarkson muilperen uitdeelde aan medewerkers en wij allen kennis konden maken met het woord ‘fracas’.

Toen de Huracán net op de markt kwam, was er milde kritiek. De auto was weliswaar in alle opzichten beter dan zijn voorganger, maar wellicht iets te klinisch en perfect. Daar was toch al een Audi R8 voor? Gelukkig evolueerde de Huracán met allerlei updates, waarvan de laatste facelift in 2019 zorgde voor wat extra drama.

Oranje Huracán EVO

Uiteraard kun je ook wat drama zelf toevoegen. Er is aftermarket immers voldoende te krijgen voor de Huracán. De auto in kwestie is een oranje Huracán EVO en gezien het in carrosseriekleur meegespoten achterstuk, vermoeden we dat het om een RWD gaat. Dat is de versie voor de purist met enkel en alleen achterwielaandrijving. In plaats van een extreme bodykit met rare spoilers, is dit oranje exemplaar bijna smaakvol aangepast. Althans, naar Lamborghini-maatstaven.

Zo zijn er diverse koolstofvezel sierelementen voor de sideskirts, voorbumper en achterzijde op deze oranje Huracán EVO. Ook is er een flinke achtervleugel aanwezig. Sommige Huracáns, waaronder de STO, hebben er eentje standaard dus het valt in eerste instantie niet eens heel erg op.

Stance

Het hoogtepuntje van de oranje Huracán EVO is de stance. De Huracán is ietsje verlaagd. Op welke wijze wordt helaas niet vermeld, maar het zal waarschijnlijk een goede schroefset zijn. De auto lijkt welhaast perfect op zijn wielen te staan. De velgen zijn van het merk ‘Strasse Wheels’ en het model is de ‘SV10M Deep Concave FS. Het zijn enorme joekels van wielen. Voor meten ze 20×9 en achter zelfs 21×12,5. Eromheen zitten Michelin Pilot Sport 4S-banden. Goedkoop zijn de wielen niet. de vanafprijs is zo’n 2,5 mille per velg.

















Aan de motor is (gelukkig) niets veranderd. De 5.2 liter V10 is een van de laatste echt bijzonder gaaf klinkende motoren. De prestaties zijn niet direct relevant en volgens @wouter is de Huracan van zichzelf eigenlijk al veel te snel. In dit specifieke geval is de oranje Huracan EVO voorzien van een titanium sportuitlaat, waardoor deze nog beter klinkt.

