‘Hamilton wil Verstappen vernietigen dit seizoen’

Het is aan! Hamilton wil Verstappen vernietigen in 2022!

We zijn reuzebenieuwd naar volgende week zaterdag. Dan is de eerste kwalificatie geweest en kunnen we zien wat daadwerkelijk de snelheid is van de teams. Tot die tijd hebben we nog het verbale moddergooien van mensen met frustaties.

Een zo’n persoon die daaraan mee wil doen is Anthony Davidson. Volgens hem is het oorlog tussen Hamilton en Verstappen. Volgens de uiterst middelmatige F1-coureur wil Hamilton Verstappen vernietigen. Dat zijn best boude woorden. Nu is Marca (de bron) ook een krant die geen blad voor de mond neemt.

Hamilton wil Verstappen vernietigen

Davidson is naast oud-coureur en analist ook Hamilton-fan en Mercedes-medewerker. Hij zit dus dicht bij het vuur. Lewis Hamilton zou gezegd hebben tegen het Mercedes-personeel: “Als je denkt dat wat je aan het eind van het jaar zag het beste van mij was, wacht dan maar op wat je dit jaar ziet!”

OK, cool. Davidson heeft daar dan weer wat over te melden (aan Marca):

Als Lewis Hamilton zo’n zin uitspreekt, dan ben je gewaarschuwd! Ik weet zeker dat hij gemotiveerd is om dit voor eens en altijd recht te zetten. Het zal moeilijk worden om Lewis te verslaan komend seizoen. Ik weet zeker dat hij er heel positief instaat. Anthony Davidson, heeft geen oranje bril op.

Maar daar blijft het niet bij. uiteraard heeft Anthony Davidson ook een uitsmijter van een quote:

Er zal dit jaar niets meer zijn dan dat Lewis Hamilton Max Verstappen kapot wil maken Anthony Davidson, is voor Team Hamilton #blessed.

Bestolen

Volgens Davidson voelt Hamilton zich nog echt heel erg bestolen. Bij de GP van Abu Dhabi besloot de raceleiding dat de safetycarprocedure af kon wijken. Mede hierdoor kon Verstappen met verse banden Hamilton verslaan en wereldkampioen worden, terwijl Hamilton de hele race een genereuze voorsprong had op de Nederlander.

Tevens besluit Davidson dat Hamilton hoopt op een dominante auto en dat hij ‘Max niet eens op de baan wil tegenkomen’. Kortom, mocht je denken dat het oude zeer weg is: nope. Bij Davidson lijkt het nog te leven.

Meer lezen? Stilzwijgen van Hamilton was een briljante move!