Deze populaire Volkswagens kun jij niet meer bestellen

Dat is balen. Jij kan deze populaire Volkswagens nu niet meer bestellen.

Het gaat niet echt lekker in de autosector. Eerst wist het coronavirus zijn sporen na te laten. Met name het probleem met de halfgeleiders is een groot issue. Net nu het erop leek dat het hele covid-gebeuren achter ons lag, is er een oorlog in Oekraïne na een invasie van Rusland.

Slecht nieuws voor Volkswagen. Dat merk was namelijk net weer op weg om de productie op gang te krijgen. Precies in de week dat men de productie kon opschroeven, breekt de oorlog uit. Dit heeft vrij grote gevolgen voor Volkswagen en al helemaal voor VW in ons land. Veel grondstoffen van VW’s kwamen uit Rusland en de kabelbomen worden in Oekraïne gemaakt.

Populaire Volkswagens met leveringsproblemen

Het grote probleem is dat er nu leveringsproblemen zijn voor onderdelen van de plug-in modellen van Volkswagen. Dat meldt Reuters. En het zijn daardoor echt de populaire Volkswagens die niet geleverd kunnen worden. Het gaat namelijk om de plug-in hybride-versies van de:

Golf

Tiguan

Passat

Arteon

Touareg

Het viel vorige maand bij de autoverkopen februari 2022 al op dat de Volkswagens Golf, Tiguan en Passat beduidend minder goed verkochten dan voorheen. De orders voor deze modellen worden voorlopig ‘on hold’ gezet. Men kan voorlopig dus niets bestellen. Heb je een van deze modellen onlangs besteld hebben, dan is het nog maar de vraag wanneer je je auto in ontvangst kan nemen. Reken in elk geval niet op 2022, meldt Volkswagen.

Enkel PHEV’s

Het gaat overigens puur om de plug-in hybrides. De versies met benzine of dieselmotor zijn nog wel te leveren, evenals de elektrische versies. Volgens Volkswagen zijn het de PHEV’s die het even moeten ontgelden vanwege onduidelijke wetgeving. Daarmee lijkt het alsof Volkswagen kan ‘kiezen’ welke modellen lastig leverbaar zijn.

In veel landen is het fiscaal aantrekkelijk om een PHEV te rijden. Echter, de vraag of deze auto’s dit daadwerkelijk wel ‘verdienen’ is in veel kabinetten het onderwerp van het debat. Vorig jaar verkocht Volkswagen 309.500 plug-in hybrides, tegen 452.900 volledig elektrische auto’s.

Wij hebben de vraag uitstaan bij de Volkswagen importeur van Nederland. Wanneer wij meer weten, zullen we een update bij dit artikel plaatsen.

