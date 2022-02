Stilzwijgen van Hamilton was een hele briljante move

Het stilzwijgen van Hamilton was een bewuste keuze. Eentje die ‘m gaat helpen in de sport. We mijmeren erover in deze column die je gratis op autoblog.nl kunt lezen.

Gisteren was het de dag der dagen. Lewis Hamilton liet weer van zich horen op social media. Na een meer dan 50 dagen geen woord te hebben laten horen, is hij weer terug. En hoe! Met een hele hippe outfit en grote glimlach laat Lewis Hamilton zien dat hij er weer is.

Vanuit allerlei hoeken van onze familie- en vriendenkring werden we er gisteren op geattendeerd. Iedereen weet dat Lewis Hamilton terug is. Wie de vorige F1 kampioen was voor Hamilton? Geen idee. Maar iedereen weet wie Hamilton is.

Stilzwijgen van Hamilton

Normaal gesproken kun je zeggen “waar gáát het over?”. Een hardwerkende topsporter die na een groots verlies even een welverdiende vakantie geniet is niet vreemd, toch? Maar daar gaat het helemaal niet om. Het lijkt erop dat Hamilton al met de titel voor 2022 bezig is sinds hij deze verloor. Mercedes doet er uiteraard graag aan mee.

Lewis Hamilton is veel groter dan de sport. Zoals gezegd, al jouw familieleden kennen Hamilton wél en al die anderen níet. Het stilzwijgen van Hamilton was niet zomaar een stilzwijgen. Vergeet niet dat Hamilton naast een topcoureur ook gewoon een merknaam is die door de marketingmachine gaat.

Zijn posts op Facebook, Instagram en Twitter hebben commercieel belang. We kunnen het niet voorstellen dat alle sponsoren hier blij mee waren. Hamilton is mede veel waard vanwege zijn online aanwezigheid en activiteit. Het stilzwijgen van Hamilton is dus zeker geen ondoordachte of impulsieve actie geweest.

Alain Prost

Hier lijkt dus enorm goed over nagedacht te zijn. Ondanks dat social media heel persoonlijk lijkt, is dat natuurlijk niet het geval. Veelal zitten er complete teams achter zo’n account die alles bijhouden (behalve bij Donald Trump destijds).

Het stilzwijgen van Hamilton moest natuurlijk een keer beëindigd worden. Het nieuwe seizoen komt eraan waarbij hij wel acte de présence moet geven. En toch, het moment dat de normaalste zaak van de wereld zich voordoet (medewerker komt terug van vakantie) is het wereldnieuws.

Lewis Hamilton is een echte Alain Prost geworden. Niet alleen is hij heel berekend qua rijstijl, maar het is een bijzonder slimme man. Hij kent de wetten van de sport en media anno 2022. Hij weet hoe social media werkt en hij weet hoe hij daar optimaal gebruik van kan maken.

Want naast ‘I’m Back!’ heeft hij verder niets gezegd. Dus echt veel duidelijker wordt het vreemde gedrag niet. Ook dat moet een bewuste keuze zijn, gezien het profesionele marketing-apparaat dat achter hem staat.

In een strijd om de wereldtitel, waarbij psychologische spelletjes de doorslag kunnen geven, is dit een geweldige zet geweest. Daarbij tuinen wij er met open ogen in, wij hebben de afgelopen weken over Hamilton en de geruchten eromheen geschreven. Geruchten die veelal bij Mercedes vandaan kwamen.

Draak

Natuurlijk zal dit allemaal voor niets zijn als blijkt dat Mercedes een draak van een auto heeft gebouwd en de Haas van Schumacher briljant schijnt te zijn. De kansen dat het wederom spannend wordt vooraan is aanwezige en als dat het geval is, heeft Hamilton alweer een kleine voorsprong.

De verongelijkte wereldtopper die met allerlei ingrepen van zijn achtste titel werd afgehouden. Drive To Survive 2022 zal weer smullen zijn.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Heeft Hamilton dit briljant gespeeld? Of gaat het stilzwijgen van Hamilton tegen zich werken? Laat het weten, in de comments!