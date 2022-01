FIA: Hamilton zal niet weglopen van de F1

Het zal toch niet zijn dat er maar drie wereldkampioenen aan de start verschijnen in 2022? Volgens de FIA-baas zal Lewis Hamilton niet weglopen van de sport die ‘m groot heeft gemaakt.

Zaterdag 11 december 2021. Dat was de laatste datum dat Lewis Hamilton iets postte op social media. Nu klinkt dat wellicht iets dramatisch, maar het is wel vreemd. Hamiltons PR-machine draait normaal gesproken op volle toeren. Maar sinds 11 december dus niet meer. Dat heeft te maken met 12 december, dat was de dag dat Max Verstappen wél wereldkampioen werd.

Sindsdien heeft Hamilton nauwelijks van zich laten horen. Hij werd een paar dagen later geridderd en is gespot in de Mercedes-fabriek in Brackley. Maar verder vernemen we vrij weinig. Volgens zijn broer Nicholas is Lewis nogal boos en volgens zijn baas (“This is Toto!“) is hij vooral diep teleurgesteld en is het nog maar de vraag of hij wel doorgaat met racen.

Hamilton zal niet weglopen

Voor de FIA en FOM wordt het nog een leuke als Hamilton besluit niet terug te keren. Ondanks dat de traditionele racefanaat niet direct voor of tegen een bepaalde coureur is, brengt Hamilton een grote groep mensen in contact met de sport die voorheen geen F1 kijken. Dat is met Verstappen krek eender, overigens.

Volgens de kersverse FIA-president zal het zo’n vaart niet lopen en zal Hamilton gewoon terugkeren. Mohammed Ben Salayem, de opvolger van Jean Todt is er vrij zeker van dat Hamilton gewoon zal terugkeren naar de F1, onlangs zijn ‘controversiële’ verlies vorige maand.

Verstappen

Aan Autosport laat hij Mohammed Ben Sulayem het volgende optekenen:

Nee, ik denk niet dat Hamilton zal weggaan. Je kan het ook anders bekijken. Heeft Lewis verklaard dat hij niet terug zal keren? Nee. Precies. Als een coureur laat je je niet leiden door geruchten.



Ik heb er vertrouwen in dat Lewis Hamilton gewoon zal terugkeren in 2022. Lewis is een belangrijk onderdeel van de autosport en natuurlijk van de Formule 1. Ook zijn er kansen voor Lewis het komende seizoen [met de nieuwe reglementen, red]. En Verstappen is er ook. Het zal volgend jaar een uitdagend seizoen worden. Mohammed Ben Sulayem, moet wel iets te doen hebben volgend jaar.

Het zal wel wat zijn als het Hamilton allemaal te veel geworden is. In 2016 besloot Nico Rosberg te stoppen na zijn hoogtepunt: Lewis Hamilton verslaan. Stel dat Hamilton er mee stopt, dan zijn er nog maar drie wereldkampioenen aanwezig op de grid: Vettel, Alonso en Verstappen. Räikkönen nam dit jaar afscheid en Button doet al een tijdje niet meer mee.

Via: Autosport.com