Handel in kleine auto’s krankzinnig in NL: omzet stijgt met 24,%

Dat de handel in kleine auto’s bizar is, heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op de prijzen

Auto’s zijn duur in Nederland. Je bent een hele hoop geld kwijt aan benzine, motorrijtuigenbelasting en verzekering. Dan zit je nog met dingen als onderhoud en afschrijving. De enige manier om deze kosten in de perken te houden, is om te kiezen voor een kleine, lichte auto met een eenvoudige motor.

Het probleem is dat iedereen aan het zoeken is en ze nieuw veel minder goed verkocht worden. Ergo: de markt raakt bereikt een kookpunt. De omzet in handel en reparaties bij autobedrijven steeg afgelopen kwartaal (Q3 2022) met 24,3%! Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gemiddelde prijs occasion in Nederland

Het CBS heeft ook de prijs van de gemiddelde occasion voor ons: €24.428! Ja, daar kocht je vroeger gewoon een nieuwe Toyota Avensis voor, tegenwoordig moet men daar een gebruikte C-segment hatchback van kopen.

De markt raakt behoorlijk overspannen. Er is namelijk enorm veel vraag naar betaalbare occasions. Het probleem is dat er geen verse aanwas komt. Normaal gesproken halen handelaren hun auto’s op veilingen, particulieren of in bulk (denk aan ex-lease of verhuur).

Veel wagenparkbeheerders stellen de aankoop van een nieuwe auto nog eventjes uit. Dus in plaats van een nieuwe leaseauto uitzoeken, moet je eerst nog twee jaar in een oude voorloop-auto rijden. Dus moeten handelaren wachten voordat ze deze auto’s over kunnen nemen.

Handel in kleine auto’s

De aanwas van bulkgoederen daalt in rap tempo. Dit betekent dat er minder auto’s voor particulieren zijn om te kopen. Over particulieren gesproken, die verkopen tegenwoordig ook prima zelf auto’s. Dankzij alle internetsites (zoals Marktplaats) kun je zo zien wat de prijzen zijn en direct grote bedragen overmaken is met de bankierapps van tegenwoordig zo gedaan (tenzij je de verachtelijke Rabo-scanner hebt….).

Aangezien autobedrijven alleen maar ‘meeneemprijzen’ adverteren, kun je ook net zo goed bij een particulier kopen. De garantie is in beide gevallen toch niet aanwezig . Veelal is een particulier ook nog iets ‘eerlijker’ tegen een andere particulier dan dat een bedrijf tegen je is. De particulier kent de auto immers beter

Het zal overigens nog veel erger gaan worden, schatten wij zo in. Dankzij de beleidsbepalers van de EU is het onmogelijk om nog kleine, betaalbare en zuinige auto’s te verkopen.

Hierdoor laten de fabrikanten het Europese A-segment voor wat het is. Ook het B-segment staat zwaar onder druk. Auto’s als de Ford Fiesta en Audi A1 zijn straks niet meer leverbaar. Dat gaan nog Cubaanse toestanden worden in Nederland.

De Telegraaf.

Meer lezen? Deze 9 late modellen zijn briljante occasions!