Deze 9 late modellen zijn briljante occasions - Autoblog.nl

Zorg dat je een van de late modellen hebt, die zijn altijd het betrouwbaarst. En in dit geval ook het leukste!

Als je een gebruikte auto koopt, is het grootste aandachtspunt simpel: betrouwbaarheid. De legende gaat dat hoe ouder een auto is, hoe meer ongemakken er kunnen zijn. Dat is zeker niet altijd het geval, overigens. Er zijn voldoende auto’s die kinderziektes hebben aan het begin van de carrière. Dat kan te maken hebben met nieuwe technieken, nieuwe electronica of nieuwe constructiemethodes. Het kan nu eenmaal voorkomen dat een auto wat ongemakken vertoont, ook na heel erg veel testkilometers.

Wat bijna altijd helpt, is een zo laat mogelijk model uitkiezen. Dus als een auto van 2000 tot 2008 gebouwd is, kies je er eentje uit 2008. De reden dat mensen dat niet altijd doen is simpel: het 2009 model ziet er een stuk frisser uit en is minder verouderd.

Daarom hebben wij voor vanavond, ter lering en vermaak, een overzicht met de late modellen die op het laatst nog op de markt gebracht werden. Dan heb je weliswaar het oude model, maar kan iedereen zien (die er verstand van heeft) dat jouw auto minder oud is dan dat ‘ie lijkt. Dat het bijna zonder uitrusting ook allemaal dikke auto’s zijn, is puur toeval. Maar maakt het overzichtelijk er niet minder leuk op. Komt ie:

BMW M3 CS (E46)

2005 – 2007

Aanvankelijk willen de BMW 1M benoemen, maar ondanks dat die auto pas 7 jaar na de introductie van de 1 Serie kwam, bleef deze slechts tot 2012 in productie, terwijl de 125i en 135i het langer volhielden. Niet echt een laat model dus. Daarom gaan we terug naar de favoriete periode van @jaapiyo. Of nou ja, het einde daarvan. De M3 Competition is een combinatie tussen het beste van de M3 en de M3 CSL.

Zo kreeg je niet alleen het Alcantara-stuur van de CSL, maar ook de stuurinstallatie (dus directere besturing). Ook het chassis werd iets aangepast en je kreeg 19” BBS-velgen (die iedereen nu namaakt). Wel had de M3 smallere bandjes dan de CSL en waren het geen semi-slicks, waardoor driften nog makkelijker werd. Toen de M3 CS in de prijslijsten stond, was de reguliere 3 Serie al aanbeland op de E90-generatie.

Jaguar XK Dynamic R (X150)

2014

De F-Type is een beetje een rare auto. Aanvankelijk moest het een Boxster en Cayman-rivaal worden. Echter, de F-Type werd iets prijziger en hoger in de markt gezet. Prima, maar daar had Jaguar de XK al. Nu liep dit late model al op zijn laatste benen, dus één sportief model was voldoende voor Jaguar. Gek genoeg werd er nog wel geïnvesteerd in een nieuw model, de XK Dynamic R.

De XK-RS en XK-RS GT waren iets te hardcore voor de meeste Jaguar-rijders. De Dynamic R was scherper dan de R, maar behield zijn comfort en alltagstauglichkeit, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Bijna niemand kocht de XK Dynamic R, want de nieuwe F-Type R was een veel interessantere optie.

Audi RS4 Avant (B5)

2000-2001

Over Alltagstauglichkeit gesproken, de RS4 van de eerste generatie was ook een latertje. De auto was gebaseerd op de S4 van de B5-generatie. De S4 was op zijn beurt weer een snelle versie van de A4, die al sinds 1994 op de markt was. De RS4 kwam pas in 2000 op de markt, enkele maanden voordat de tweede generatie A4 (de B6) op de markt kwam. De twee zijn tegelijkertijd gebouwd, maar niet zij aan zij.

De A4 (B6) rolde in Ingolstadt van de band, de RS4 werd door Quattro GmbH in Neckarsulm gebouwd. Van de RS4 was nog eens een onofficiële ‘Sport’-uitvoering met Recaro Pole Position-schaalstoelen, zwarte details, alcantara stuurwiel en optioneel semi-stick banden. Misschien wel het ultieme late model van de de late modellen. In 2001 ging de RS4 Avant alweer uit productie. Er zijn er slechts 6.300 van gebouwd.

Mercedes-Benz S65 AMG (W220)

2004 – 2005

Het is een beetje lastig om te bepalen hoe snel een S-Klasse AMG van deze generatie is. Een vroege S55 AMG (met 360 pk) is vlot, maar niet snel. Dat is deze S65 wel. Heel mondjesmaat werd deze versie in 2004 aan het gamma toegevoegd. Als je heel veel geld had en vriendelijk was, wilde AMG er eentje voor je bouwen. De snelheid waartoe deze auto’s in staat zijn, is ongelooflijk.

De 6.0 biturbo V12 levert namelijk 612 pk en 1.000 Nm, waarmee je op de snelweg nog steeds 99,9 procent van de deelnemers zoek rijdt. Het knappe is dat het in alle rust gebeurt. Dit model kwam pas in 2004 op de markt, terwijl zijn opvolger (de S-Klasse W221) al in 2005 het stokje overnam. Gelukkig was het werk niet voor niets, AMG nam de V12 en 5G-Tronic bak over en lepelde die in de W221. Die versie zie je nog voldoende, maar ergens heeft dit zeer late model net even wat meer charme, mede omdat ‘ie zo zeldzaam is.

Porsche 911 Turbo S (996)

2004 – 2006

We hadden ons voorgenomen om geen supercars mee te nemen in het lijstje. Qua snelheid kan deze 996 namelijk prima wedijveren met diverse supercars uit die periode. Het was een laat uitloopmodel, dat sowieso. De Porsche 997 productie ging begin 2004 al van start. Pas in in de zomer van dat jaar werd de 911 Turbo S nog geïntroduceerd. Destijds deed Porsche nog niet zoveel aan ’S’-modellen zoals nu. De 911 Turbo S kreeg standaard het X50-pakket mee, waardoor de Mezger-motor 450 pk leverde.

Ook standaard waren de keramische remschijven. Daarnaast was de standaarduitrusting een stuk uitgebreider. Destijds was de Turbo S nog een speciaal model, tegenwoordig ben je juist bijzonder in een standaard 911 Turbo (die al veel te snel is). De 996 Turbo S bleef nog een tijdje zij aan zij te koop met de 997-modellen tot begin 2006.

Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4 (932B)

2005 – 2007

Jazeker, ook Alfa Romeo heeft ooit een Subaru Outback-concurrent gehad. Waarschijnlijk zijn het compleet verschillende soorten klanten, maar dat terzijde. De 156 Crosswagon kwam erg laat: pas twee jaar ná de tweede facelift van de fraaie middenklasser. Voor de niet 156-kenners: begin 2005. In de zomer van dat jaar werd de 159 geïntroduceerd en deze stond in de herfst van dat jaar in in de showrooms.

Omdat men serieus werk had gemaakt van de 156 Crosswagon, mocht deze nog even in de prijslijsten blijven staan tot begin 2007. Met recht een laat model, dus. Er was maar één motor (een 150 pk sterke 1.9 JTD 16v), transmissie (handbak) en een gecompliceerd vierwielaandrijvingssysteem.

Ford Focus RS500 (DA3)

2010

Ford neemt altijd zijn tijd voor de RS-modellen op basis van de Focus. Eerst zegt Ford dat er geen RS-versie komt, om dan halverwege de carrière van de Focus te besluiten dat er toch een Focus RS moet komen. De tweede generatie Focus RS was er enkel als facelift. Die auto wist al behoorlijk gehakt te maken van de concurrentie. De Focus RS500 deed daar een flinke schep bovenop.

Onder de kap mochten de paardenfluisteraars van Mountune aan het werk, met resultaat. Met 350 pk en 460 Nm hebben de voorwielen voldoende te doen. Alle Focussen RS500 hebben een matzwarte wrap en rood leer. Er zijn er slechts 500 van gebouwd, maar we zijn benieuwd of Ford er wel meer kon maken, daar de auto echt op zijn laatste benen liep. Een echt uitloopmodel, dus. De nieuwe Focus stond immers al klaar.

Volkswagen Golf R Cabrio

2013 – 2015

Het gebeurt weleens vaker dat een cabrio iets achterloopt op de range. Dat zijn traditioneel al uitloopmodellen. Zoals we in dit lijstje hebben kunnen zien, gebeurt het ook weleens dat een sportieve rangetopper iets later komt. En als je die combineert? Dan heb je de Volkswagen Golf R Cabriolet. Deze auto kwam op de markt in 2013, toen stond de Golf VII al vrolijk in de showrooms. De Golf R Cabrio was ook geen model dat slechts een paar maanden geleverd werd, tot de zomer van 2015 kon je ‘m nieuw bestellen!

En dan te bedenken dat de Golf VI in basis gewoon een Golf V is, dus een bodemplaat uit 2003. Ondanks de naam Golf R, komt de aandrijflijn van een Scirocco R vandaan. Dus geen 270 pk, maar 265 paarden. Ook heeft de Cabriolet voorwielaandrijving, terwijl de hatchback vierwielaandrijving heeft. Met deze auto ben je helemaal het mannetje bij het volgende GTI-treffen aan de Würthersee. Ook in Duitsland zijn ze nog serieus prijzig.

BMW M3 CRT

2011

We begonnen met een M3, we eindigen ook met een M3 uitloopmodel. Want bij de M3 CS kun je zeggen dat het een ‘speciaaltje’ is waar verder niet veel mechanisch anders aan is. Dat is met deze M3 CRT wel anders. Want dit is misschien wel de beste, coolste en meest complete auto ooit gebouwd. De BMW M3 CRT is een bijzondere creatie.

De M3 sedan kwam sowieso al later op de markt, dan de coupé. Van de M3 Coupé zijn er ook mer speciale uitvoeringen geweest. De CRT heeft de 4.4 liter grote S65-motor onder de kap, goed voor 450 pk. Deze kon je alleen combineren met de DCT-automaat, een handbak was niet mogelijk. In tegenstelling tot de M3 GTS was de CRT behoorlijk luxe en voorzien van een heuse achterbank.