Twee nieuwe modellen voor Nio: EC7 én ES8

Er zijn maar liefst twee nieuwe modellen van Nio: de EC7 en de ES8. Iets voor jou?

Nio is lekker op weg. In relatief korte tijd krijgen we een enorme lading modellen over ons heen. Ook opent het merk zijn eerst ‘swap-stations’ waar je in no-time een accu kan omwisselen in plaats van dat je moet wachten, wachten, wachten en wachten voordat je met je zuurverdiende auto op pad kunt gaan. Handig! Ook heeft Nio onlangs haar eerste Space Mobile ter wereld geopend in Zandvoort. Kortom, ze zijn er maar druk mee.

Twee nieuwe modellen voor Nio

Tijd om even te rusten en een Balisto te eten en Taksi Tropical te drinken is er niet bij. Nee, de Chinese autofabrikant introduceert gewoon nog eens twee modellen, de Nio EC7 en ES8. Pak er maar even wat lekkers bij (bij voorkeur) een Balisto en een glas Taksi en ga er maar goed voor zitten, want we stellen ze je aan je voor!

Nio EC7

We beginnen met de EC7, dat is een elektrische Coupé-SUV. Die term zou verboden moeten worden. Een coupé heeft immers twee deuren en is bij voorbaat geen SUV. Maar ja, jullie kopen het allemaal (in tegenstelling tot echte coupés) dus fabrikanten haken er maar wat graag op in.

De auto heeft een 300 kW inductiemotor en een 180 kW permanent-synchroonmotor. Daarmee kun je in 3,8 seconden naar de 100 km/u blaffen. Dankzij de bijzonder lage Cw-waarde van 0,23 kun je lekker ver op een accu komen (alhoewel een lichtere en lagere auto nog veel milieuvriendelijker is). De Nio EC7 zal gaan concurreren met de Audi Q8 e-tron Sportback.

Nio ES8

Zoals we veklapten zijn er twee nieuwe modellen van Nio. De tweede is de ES8. Dat is een nog grotere SUV, het vlaggenschip voor Nio. In tegenstelling tot de faux-sportieve EC7 heeft de ES8 wel iets voornaams. Een beetje zoals een Range Rover, eigenlijk. Je kan het slechter treffen. Ook hier twee motoren die gezamenlijk 480 kW leveren. Omdat de ES8 wat groter en wat zwaarder is, duurt de 0-100 km/u sprint ook ietsje langer. De ES8 is een ruime en luxe zeszitter met drie zitrijen. Beide modellen zitten bomvol elektrische features, waaronder die maffe camera op het dashboard die als een soort Siri fungeert (maar dan wel gewoon werkt).

Ook handig, beide modellen hebben intelligente navigatie-systemen die op langere ritten rekening houden met laden. Dat laden kan overigens bijzonder snel. Het 100 kWh-accupakket kun je in 20 minuten laden van 10 naar 80% dankzij een laadvermogen van 500 kW. Alle informatie over de Nederlandse markt (prijzen, beschikbaarheid en levertijden) worden later verklapt door Nio.

