Hard rijden Autobahn veiliger dan 100 op Landstrasse

Hamburgers zijn gezond, Matthijs van Nieuwkerk is een meegaande knuffelbeer en hard rijden op de Autobahn is nauwelijks onveiliger dan 130 km/u. Een van die drie beweringen is juist.

Wij hebben in ons landje een paar issues waar alles over gaat: het Sinterklaasfeest, winterbanden en een goede sfeer op de werkvloer. In Duitsland is de Tempolimit een discussie zonder einde. Het is wel opvallend, op een paar bananenrepublieken na is Duitsland het enige land zonder maximumsnelheid. Het is onderdeel van de Duitse Identiteit. Dat niet alleen, het zorgt ervoor dat Duitse automobielen wereldwijd als zeer hoogstaand gelden (en nee, dat is niet hetzelfde als betrouwbaar). Als een Volkswagen Golf GTI, BMW M3 of Porsche 911 op de Autobahn goed presteert, zit het overal ter wereld wel goed, toch?

Maar De Groenen winnen telkens meer terrein en zij voeren een kruistocht in hennep broek tegen de onbegrensde Autobahn. Mensen beperkingen opleggen zit toch een beetje erin gebakken bij bepaalde politici. Er is al heel vaak over gestemd en nog altijd kun je – op sommige delen – de snelheid rijden die je zelf veilig acht. Helemaal vrijblijvend is het niet. De adviessnelheid is 130 km/u en als het fout gaat is de hardrijder bijna altijd de schuldige.

Is een limiet veiliger?

Alsnog zijn de ongelukken die dan voorkomen alsnog heel erg erg. Dat stelt de Duitse Politiebond, die óók voor een tempolimiet is. Volgens hen kan een maximumsnelheid van 130 km/u zorgen voor minder ongelukken met dodelijke afloop. Uiteraard namen ze een instantie om de arm om hun bevindingen te bevestigen. Het UDV (ongevallenonderzoek van verzekeraars) komen echter tot een andere conclusie.

Hun conclusie is duidelijk: zelfs als 130 km/u de maximumsnelheid is en er intensief gecontroleerd wordt (en de snelheid dus nageleefd), dan wordt de impact van de maatregel als vrij laag ingeschaald. Met andere woorden: voor de veiligheid maakt het niet uit. Nu valt daar iets voor te zeggen.

In Duitsland is neemt men autorijden serieuzer dan waar dan ook ter wereld. In Duitsland kijkt men twee keer voordat ze de linkerbaan oprijden en geven ze daadwerkelijk richting aan. Zelfs de Audi’s en BMW‘s! De slechtste chauffeurs in Duitsland kun je herkennen aan de gele kentekenplaten.

Hoe zit het met uitstoot met hard rijden op Autobahn?

Heeft een tempolimiet dan helemaal geen zin? Jawel, alleen niet op de Autobahn. De ongevallenonderzoek-afdeling kwam tot de conclusie dat een verlaging van 100 km/u naar 80 km/u op de Landstrasses wél een effect gaat hebben. De meeste dodelijke snelheidsgerelateerde ongelukken gebeuren daar en niet op de Autobahn.

Het enige punt dat overblijft is de uitstoot. Daar kan niemand omheen. Er kan 1,5 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard worden als men van onbeperkt naar 130 km/u gaat. De besparing is 2 miljoen ton CO2 als de snelheid naar 120 km/u gaat. Er is zelfs een daling van 4,3 miljoen ton CO2 mogelijk, als 100 km/u de tempolimiet is.

Deze schattingen houden rekening met een groot aantal Duitsers die gewoon blijft planken. Als iedereen zich strikt aan de snelheid houdt, is er in alle gevallen nog een besparing van 20% mogelijk. Kortom, die limiet gaat er een keer komen, dus geniet er nog van nu het nog kan.

Meer lezen? Dit zijn de traagste auto’s die 250 km/u halen!

Via: AutoBild