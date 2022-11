Spaanse MX-5 heeft een beeldschoon interieur

Kijk, zo als deze Spaanse MX-5 willen we ‘m ook wel! Althans, qua interieur. Wacht maar totdat je de rest ziet.

Even een vraagje voor de autokenners onder ons: kennen jullie het merk Hurtan nog? De kans bestaat dat jullie daaraan geen actieve herinnering meer hebt. Wij moesten ook heel eventjes graven. Heel kort door de bocht is het een soort Spaanse Mitsuoaka. Dat betekent dus moderne techniek met een zeer klassiek uiterlijk. Het is niet eens retrodesign, maar echt een klassieke interpretatie c.q. look.

Nou, Hurtan doet ergens iets goed, want ze bestaan alweer 30 jaar! Dat vieren ze met de Grand Albaycín 30th Anniversary Edition. Nee, dat is geen middeltje tegen haarverlies, maar een extra luxe, klassiek uitziende Mazda MX-5 van de ND-generatie. Het unieke koetswerk doet denken aan de Britse sportwagens uit de jaren ’50 (met name de neus).

Nu is smaak heel erg persoonlijk en vind er vooral het jouwe van, maar die voorzijde past niet bij de achterzijde, die aanzienlijk geslaagde is en een een meer jaren ’70-vibe heeft.

Hurtan Grand Albaycín 30th Anniversary Edition

Dat is toch een dingetje waar we aan moeten wennen bij deze Spaanse MX-5: we begrijpen wat men bedoelde met de lijnvoering, alleen kloppen de dimensies niet van de MX-5. Je zit natuurlijk vast aan de afmetingen van de Mazda. Vanuit sommige hoeken ziet het er nog al maf uit. Misschien is het zo’n auto die je in het echt moet zien om het goed op waarde te kunnen schatten.

Er worden zes exemplaren gemaakt van de 30th Anniversary Edition. Daarbij heb je keuze uit drie kleuren, naast het normale kleurenpakket: Cherry Red, Lead Grey en Midnight Blue. Die laatste twee zie je op de afbeeldingen.

Vervolgens kun je kiezen uit twee interieurstijlen. Ze hebben flink hun best gedaan, met name dat houtinleg is erg toef gedaan, evenals de Connolly-esque lederen bekleding.

Keuzes Spaanse Mazda MX-5

Je kunt daarnaast nog meer dingen uitkiezen voor de Hurtan Grand Albaycín 30th Anniversary Edition. Er is een Cabrio en een Targa. De Cabrio is gebaseerd op de MX-5 Roadster, de Targa heeft de MX-5 RF als basis. Ten slotte kun je kiezen uit de aandrijving.

Er is een 1.5 viercilinder met 130 pk of een 2.0 viercilinder met 184 pk. Overigens is dit niet het enige feestje dat ze bij Hurtan gaan vieren dit jaar. Volgens de Spaanse coachbuilder komen er nog een paar verrassingen aan dit jaar. We zijn benieuwd. Qua prijzen moet je ongeveer denken aan het dubbele van de MX-5 waarop ‘ie gebaseerd is.

