Tsunoda verwacht geen strijd met De Vries

Tsunoda verwacht geen strijd tussen hem en Nyck. Denkt Yuki ook dat De Vries teamleider wordt?

Yuki Tsunoda is een bijzonder fenomeen. Bij vlagen is de Japanse coureur bloedsnel, maar hij maakt af en toe ook een opzichtig foutje. Nog erger zijn de races waarbij hij weer doelloos achter het middenveld zijn rondjes rijdt. Ten opzichte van zijn (inmiddels oud-) teamgenoot Pierre Gasly deed Yuki het niet eens heel erg verkeerd. Maar van een talent als Yuki verwacht je meer hoogtepunten.

In tegenstelling tot Mick Schumacher krijgt Yuki nog wél een kans voor 2023. Altijd lekker als een fabriek je steunt. Toen Ferrari zich terugtrok als beschermheer van Mick Schumacher, was de liefde bij Haas ook snel over. Yuki heeft natuurlijk nog Honda achter zich staan.

Tsunoda verwacht geen strijd

Hoe kijkt Yuki eigenlijk naar de komst van Nyck de Vries? Dat liet hij weten aan Motorsport-Total. Tsunoda vindt dat hij zichzelf de afgelopen maanden sterk heeft ontwikkeld, met name op fysiek gebeid. De Japanner is verreweg de kleinste coureur van de grid, alhoewel Nyck de Vries natuurlijk ook geen enorme reus is. Gek genoeg ziet Tsunoda verwacht Tsunoda geen strijd tussen hem en zijn nieuwe teammaat:

Het maakt mij niet echt uit of ik de leider in het team ben of niet. Ik moet mij gewoon op het werk concentreren. natuurlijk heb ik nog meer verantwoordelijkheid dan afgelopen seizoen om dat Pierre ons heeft verlaten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik het kan. Yuki Tsunoda, verwacht geen strijd?

Complementair

De AlphaTauri coureur weet het dus zelf ook niet echt. Bij de meeste teams is vrij duidelijk aan te wijzen wie de leider in het team is. Het ijkt er op dat De Vries en Tsunoda behoorlijk complementair zullen zijn. Nyck is beschaafd, netjes en keurig. Yuki gooit er nog wel eens een F-bomb of divebomb uit.

Ook is het wel opmerkelijk dat een coureur die er al twee jaar zit niet meteen de leiderschap ‘eist’. Uiteraard gaan we het uiteindelijk op de baan zien, maar als Van Gaal zegt dat ‘ie wereldkampioen wordt, kan Tsunoda toch op zijn minst zeggen dat hij de leider in het team is?

Via: GPFans