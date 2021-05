Hardrijders slaan weer toe in Nederland, meer dan 200 km/u - Autoblog.nl

De hardrijders slaan weer toe in ons landje. Op meerdere locaties moeten mensen ineens 200 km/u of meer rijden.

Te hard rijden is tegenwoordig niet moeilijk meer. Tegenwoordig is 100 km/u de maximale snelheid, waardoor het gehele Nederlandse volk lekker achter elkaar sukkelt en het voor zoete koek slikt. Dat het allemaal begon met een enthousiast rapportje van Henk Bleker om lekker alle stikstof-zorgen voor ons uit te schuiven, moeten we nu ineens 100 km/u rijden. Da’s krom, wellicht dat de beste man daarom gevlucht is van het CDA naar FvD.

Hardrijders slaan weer toe

Enfin, voordat we afdwalen naar de oud-staatsecretaris die Mauro briefjes schrijft tijdens talkshow-uitzendingen, gaan we het hebben over te hard rijden. Vanacht was het namelijk weer eens goed raak. Op de A59 werd een man in een heuse Volvo V40 aangehouden. Hij reed namelijk 203 km/u waar 100 km/u was toegestaan. Waar de rappe V40 exact werd aangehouden is niet duidelijk. Het zou gaan om de omgeving van Oss. Op sommige delen mag je daar ’s nachts 130 km/u, andere stukken zijn weer 120 km/u of zelfs 100 km/u.

Waarschijnlijk reed de haastige Utrechter op een 100 km/u stuk. Daarbij werd hij gespot door een politieagenten in een onopvallende surveillance-auto. Uiteraard raakte de man per direct zijn rijbewijs kwijt. Dat niet alleen, ook zijn Volvo V40 werd in beslag genomen, aldus RTV Utrecht.

A4 (Snelweg, niet de Audi)

Ook op de A4 was het raak vannacht. Daar kon de Verkeerspolitie Den Haag aan de slag. Daar merkt de politie op dat het drukker en drukker s’nachts wordt met hardrijders. Logisch, er is immers geen avondklok meer. Het bijzondere geval betrof niet één, maar twee auto’s achter elkaar. Met een lasergun kon men zien dat de snelheid 215 km/u was.

Bij het inzetten van de achtervolging liep de snelheid zelfs ietsje op. Daarbij werd ook een meting gedaan bij het tweede voertuig. Die bleek, na correctie, 224 km/u te rijden! Dan maakt het verschil tussen 100, 120 of 130 km/u ook niets meer uit. Ook in dit geval werd het rijbewijs per direct ingenomen. Ook de auto, een rode BMW 3 Serie Cabrio (E93 LCI), werd in beslag genomen. Naast de enorme snelheden werden er tientallen auto’s ingehaald. Het gaat dus niet alleen om de daadwerkelijke snelheid, maar het feit dat je anderen in gevaar brengt.

De bestuurder van de andere auto, wist de dans te ontspringen. Echter is zijn kenteken genoteerd, dus kan ook deze bestuurder een flinke prent verwachten. Of de politie die auto ook in beslag gaat nemen, is niet bekend, maar de kans lijkt zeer aannemelijk.

Imagecredit: Politie Den Haag.