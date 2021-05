Nederlander Rinus Veekay wint Indyrace op Indianapolis! - Autoblog.nl

In zijn tweede seizoen wint Rinus Veekay de race op Indianapolis.

Nederlanders doen het goed in de autosport de laatste tijd. Niet alleen in Europa, maar ook aan de andere kant van de Grote Plas. De Nederlander Rinus Veekay (a.k.a. Rinus Van Kalmthout) liet al geregeld mooie dingen zien in de Indycar raceklasse. Dit weekend heeft hij zijn eerste race gewonnen!

Jazeker, in zijn tweede seizoen in de Indycars wint hij zijn eerste race. Hij won op de Road Course van Indianapolis. Dat circuit lijkt nog het meeste op de baan die de F1 ook reed detijds, minus een enkele bochtensectie. Het is dus niet de Indy 500 over de Oval Course. Die staat later deze maand op het programma.

Als zevende gestart

Hij startte de race aanvankelijk als zevende. Rinus volgde een uitgekiende pitstop-strategie waarbij hij op het perfecte moment begon aan zijn laatste stint. De andere kanshebbers op de zege gingen net even iets later naar de pits. Mede hierdoor kon Rinus Veekay een lekkere voorsprong opbouwen. Hij won dan ook met vijf seconden voor de nummer 2, Romain Grosjean. Jazeker, de Fransman doet lekker vooraan mee in dit kampioenschap.

Rinus Veekay wint hier vaker

Rinus gaat sowieso lekker op deze baan. Vorig jaar pakte hij op deze baan pole position. Toen belande hij op het podium, hij werd derde. Ook in de voorgaande raceklasses heeft hij het altijd naar zijn zin gehad hier. In de IndyLights won hij in 2019 al op deze locatie in een auto van Juncos Racing. Dit seizoen racet Rinus Veekay voor Ed Carpenter Racing, net als vorig jaar.

Het is een lekkere voorbode voor de ‘echte’ race op Indianapolis. De Indy 500 wordt verreden op 30 mei, over twee weken dus. Naast Romain Grosjean deden er meer oud-Formule 1-coureurs mee aan de door Rinus Veekay gewonnen race. Denk aan Juan-Pablo Montoya, Takuma Sato, Sébastian Bourdais, Pietro Fittipaldi en Marcus Ericsson.