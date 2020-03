Maximumsnelheid op snelwegen vanaf nu 100 km/u

De transitie is afgerond, de nieuwe maximumsnelheid op snelwegen is ingevoerd. Iedereen die harder dan 100 km/u gaat, is de sjaak.

Op de snelweg gebeurt er ook het nodige. De maximumsnelheid op de snelweg is nu overal 100 km/u. Nu werden vorige week de eerste borden al geplaatst. Als een bord ergens eenmaal staat, dan geldt hetgeen wat daarop vermeld staat. Lees in dit artikel van collega @rubenpriest alles wat je moet weten over de nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Ruben rijdt namelijk altijd keurig de maximumsnelheid op de snelweg.

Alles omgewisseld

Alle borden zijn inmiddels omgewisseld. In totaal ging het om zo’n 4.000 borden waarbij een ‘2’ of ‘3’ omgezet moest worden naar een ‘0’. Nu behoeft het geen betoog, dat de maximumsnelheden op de snelwegen in Nederland overal in maximaal 100 km/u is. Althans, tussen 06:00 en 19:00. Tussen 19:00 en 06:00 mag je ‘gewoon’ 120 km/u rijden. Het wordt nog beter, want als de maximumsnelheid voorheen 130 km/u was, dan geldt dat nu nog steeds. Lang leve de VVD.

Spitsuren

Mocht je veel tijdens spitsuren in de randstad rondrijden, zul je niet heel veel verschil merken. Moet je dagelijks van Meppel naar Groningen, zul je eerder van huis moeten vertrekken. Uiteraard zul je in veel gevallen tijd gaan verliezen, maar win je wel een paar dingen. Dankzij het langzamere rijden, betekent dat de bouwsector weer aan de slag kan. Voor de bestuurders zelf is er ook een voordeel: je bent minder geld kwijt aan brandstofkosten.

