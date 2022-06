Koop de Harley Davidson van Cry Baby Johnny Depp

Johnny Depp fan sla je slag! De Harley Davidson Model K uit 1955 waar de acteur in de filmklassieker Cry Baby uit 1990 op rondreed is te koop!

De rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard is nog maar net afgewikkeld in zijn voordeel of veilinghuis Kruse GWS Auctions ziet zijn kans schoon om een mooi stukje Depp ten gelde te maken. Benieuwd of ze dat ook aan gedurfd hadden als hij verloren had, maar dat zullen we nooit weten.

Filmmotor

Om misverstanden te voorkomen: de Harley komt niet uit de persoonlijke collectie van Johnny Depp, maar hij heeft er wel op rond gereden. Er waren er twee voor de opnames van de film. Een mock-up die gebruikt is voor de crash en in de fik vliegt op het einde van de film, en dit exemplaar. In 1990 toen de film uitkwam, was de Harley Davidson in topconditie en Depp reed er op zowel op de set in Los Angeles als in Maryland.

Via één van de crewleden (Best Boy Electric Josh Spring om precies te zijn) en een aantal andere eigenaren is de motorfiets uiteindelijk terecht gekomen in een museum in Missouri. Nu staat ie dus te koop.

Origineel

De motor is nog bijna helemaal in dezelfde staat als tijdens de opnames. Enige wijzigingen zijn dat de tachymeter is vervangen door een snelheidsmeter en er is een kettingkast gemonteerd zodat er ook mee gereden kon worden. De Harley is in uitstekende staat, qua uiterlijk dan. De rijdende staat is onbekend omdat de fiets vooral is tentoongesteld de afgelopen jaren.

GWS Auctions verkoopt de Harley Davidson Model K uit 1955 nu aan de hoogste bieder. Op 25 juni is het zover en je mag een openingsbod doen met 250 duizend dollar. Opbieden gaat met stappen van 25 duizend dollar, dus een goed gevulde portemonnee is vereist.

Overigens is de motor op zich al geld waard. Een 1955 Harley Davidson Model K is zeldzaam. De K-serie is tot 1956 gebouwd en mooie exemplaren zo als deze zijn schaars. Dat Johnny Depp zijn ene traan per keer er op liet vloeien voegt alleen nog maar meer waarde toe.