Geld besparen? Koop een lichte motorfiets

De fiets is geen alternatief op de auto. Een lichte motorfiets kan dat wel zijn en je kunt daarmee flink geld besparen.

Als je ooit twijfelde om je motorrijbewijs te halen, dan kunnen de flinke brandstofprijzen een nieuwe motivatie zijn. Een motorfiets kan een stuk zuiniger zijn in vergelijking met een auto. En met het mooie lenteweer is het absoluut geen straf om op de motor te zitten.

De 50cc scooter gaat richting de uitgang

Binnenkort ben je met een snorscooter (25km) ook verplicht een helm op te doen. Dus die categorie gaat echt minder interessant worden. Natuurlijk kan je een bromscooter of schakelbrommer (45km) gaan rijden. Maar daarmee ben je nog steeds niet echt goed uitgerust om een volwaardige verkeersdeelnemer op de rijbaan te zijn.

Overstappen naar een lichte motorfiets (125cc) of een motorscooter zou dus een oplossing kunnen zijn. Maar daarvoor moet je in Nederland nog steeds een motorrijbewijs halen. En daar wringt nog steeds een beetje de schoen.

Jan Ykema, directeur van MotoMondo en vriend van Autoblog, is van mening dat een lichte motorfiets van maximaal 125 cc een uitstekend alternatief kan zijn voor de forens die geld wil besparen, zeker als je daar met een B rijbewijs op zou mogen rijden.

Dat zegt Ykema tegenover Nu.nl. Het brandstofverbruik is met 1 op 35 tot 1 op 45 extreem zuinig. En daar staat geen geweldig grote aanschafprijs tegenover, wat met een nieuwe zuinige auto wel het geval kan zijn. Een lichte motorfiets is een interessante aanvulling naast je eigen auto. Voor de mooie dagen kun je de auto thuis laten staan en ga je naar het werk of een afspraak met de motor.

Rijbewijsregels A1

Waar we ook rijden in Europa, op veel plekken komen we B (auto) rijbewijs bezitters tegen die op een A1 motorfiets mogen rijden. Soms na een aantal uren verplichte rijles (lijkt ons handig), maar soms ook zonder enige aanvullende regels.

Natuurlijk zou dit ook voor NL niet gek zijn. Zeker NU niet met de stijgende prijzen aan de pomp. Dat vraagt wel om een Eureka momentje van onze politici.

Stel een paar heldere regels op en geef mensen de gelegenheid om op een schone/zuinige 125cc (motor) scooter te stappen. Wij stellen voor:

Vanaf 18 jaar bij bezit B rijbewijs

Verplicht 6 uren specifieke 2 motorrijles, voordat je de weg op gaat

Verbod voor deze gebruikers om op de snelweg te rijden

Dan kunnen we langzaam snorscooter uit gaan faseren, die blijkt toch vooral een ongewenste gast op het fietspad. Dan vervangen we die door een goed alternatief, de 125 (motor)scooter

Eens?

De aanschafprijs van een nieuwe lichte motorfiets ligt onder de 4.000 euro. Dat maakt het ook zo interessant. De motorfietsverkopen zullen uiteindelijk moeten uitwijzen of de stijgende prijzen inderdaad meer mensen hebben aangetrokken tot een motorfiets in vergelijking met eerdere jaren.