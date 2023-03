Zoon FIA-president overleden na auto-ongeluk

Saif Muhammed Bin Salim Al-Falasi, zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, is woensdag overleden na een ongeluk.

Droevig nieuws voor de FIA baas Mohammed Ben Sulayem. Afgelopen woensdag gaat voor MBM de boeken in als een intrieste dag. De zoon van de FIA-president is overleden na een dodelijk auto-ongeluk.

Veel details zijn er niet bekend gemaakt, maar de FIA heeft inmiddels wel bevestigd dat het bericht van overlijden juist is. Volgens verschillende media is hij omgekomen buiten de Verenigde Arabische Emiraten.

Arabische Formule 4

Saif was zelf coureur en reed zijn racerondes in de Arabische Formule 4. Misschien niet de meest gevolgde raceklasse hier in Europa. Zijn vader kennen we natuurlijk wel allemaal van de koningsklasse de Formule 1 en het medeleven komt van over de hele wereld uiteraard zijn kant op.

Het motorsportorgaan wil verder geen commentaar geven op het tragische overlijden van Saif Muhammed Bin Salim Al-Falasi, maar vraag wel om de privacy van de familie Ben Sulayem te respecteren.

Volgens Arabische media als Emaratalyoum.com is, zoals gebruikelijk binnen de Islam, de zoon van inmiddels begraven. Voor moslims is het namelijk belangrijk dat de overledene zo snel mogelijk wordt begraven, het liefst nog voor de eerstvolgende zonsondergang, maar toch zeker binnen 24 uur na overlijden.

Saif Muhammed Bin Salim Al-Falasi is begraven op de begraafplaats Al Qusais in Dubai.