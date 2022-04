Elektrisch rijden kansloos: “laadpalen vinden is nachtmerrie”

Elektrisch rijden is kansloos. De infrastructuur loopt te ver achter.

We trekken de pleister even van de zere rotte wond. Elektrisch rijden biedt enorm veel voordelen en op dit moment is het zelfs de toekomst. Er zijn wat projecten op waterstof of zonne-energie, maar 99% van de autobouwers richt zich nog op elektrisch rijden.

Als je luistert naar de early adopters en EVangelisten, is de elektrische auto supergoed. En daar hebben ze in veel gevallen ook een punt. Maar wat blijkt, elektrisch rijden is ook kansloos. Het kan namelijk nachtmerrie worden voor ‘echte’ mensen die hun EV als een ‘echte’ auto moeten gebruiken.

Elektrisch rijden kansloos

LeasePlan heeft namelijk een enorm groot onderzoek gedaan naar elektrisch rijden anno 2022 in 22 Europese landen. Daaruit blijken een paar interessante dingen. In eerste instantie hoe goed Nederland is, als het gaat om elektrisch rijden. We staan op de tweede plaats als het gaat om de verkoopcijfers en de beschikbare laadinfrastructuur. Keurig. Noorwegen staat (uiteraard) op nummer 1. Onderaan bungelen Tsjechië en Polen. Griekenland is het land waar de meeste voorsprong is geboekt.

Die twee dingen – EV verkoopcijfers en beschikbare laadinfrastructuur – zijn echter niet altijd in evenwicht. In Europa gaat de verkoop van de elektrische auto als een speer. Logisch, want ze worden telkens beter en betaalbaarder. Helemaal top natuurlijk, maar volgens LeasePlan kan het droompje van elektrisch rijden ontwaren in een nachtmerrie. Dat komt namelijk omdat de laadinfrastructuur bij lange na niet meegroeit met het aantal verkochte EV’s.

Dit betekent dat het daadwerkelijk laden een lastige klus gaat worden. En dat laden is al een vervelend iets. In vergelijking met een auto met verbrandingsmotor moet je veel vaker laden en duurt het veel langer. Als je dan ook nog eens in de rij moet gaan staan, dan begint de trein zelfs een interessant alternatief te worden. Leaseplan spreekt dan ook van een ware nachtmerrie.

Wakeup call!

Nu is er uiteraard een oplossing voor. Meer infrastructuur aanleggen! LeasePlan hoopt dan ook dat de Europese landen het rapport van de leasegigant zien als een wakeup call en onmiddellijk aan de slag gaan.

Ironisch is het wel. De regelgeving dicteert dat automerken elektrische auto’s moeten gaan bouwen. Echter, er wordt te weinig gekeken om te zorgen dat de infrastructuur aansluit op dat wagenpark.

Uiteraard hebben we ook de top 22 voor je. Ja hij gaat tot 20, want er zijn twee nummers 11 en twee nummers laatst:

