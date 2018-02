Heb jij 3 ton over voor deze gele Ferrari?

Een guilty pleasure voor de prijs van een aangeklede Portofino.

Net een facelift te ver, dat is altijd de gedachte geweest van ondergetekende en voormalig collega @Dizono. De Ferrari 512M is een beetje als de Melanie Griffith onder de supercars. In het begin (Testarossa) was het een schoonheid, de eerste facelift (512 TR) was eigenlijk best geslaagd, maar met de 512M ging Ferrari net even te ver. De 512M is maar heel even in productie geweest, van 1994 tot 1996. Het was vooral een model om het gat met de 512 TR en de 550 Maranello tijdelijk te overbruggen.

Het is een vrij zeldzame auto, zelfs naar Ferrari begrippen. Er zijn er namelijk maar 426 exemplaren met het stuur links gebouwd en 75 met het stuur aan de verkeerde kant. Dat betekent dat de prijs zeker niet mals zal zijn en dat klopt ook. Deze Ferrari 512M uit moet namelijk 299.500 euro kosten. Daarmee kost een 512M ongeveer het dubbele ten opzichte van een Ferrari 512 TR en drie keer zoveel als een Testarossa (rijtest). Dan heb je wel een Testarossa zónder klapkoplampen, maar wel met de achterlichten van de F355.

Een voordeel is dat de 512M verder is doorontwikkeld, bij een exclusieve Italiaanse fabrikant uit die periode geen sinecure. Ook heb je net even wat meer vermogen en koppel tot je beschikking. De platte V12 levert namelijk nu 440 pk (bij 6.750 tpm) en 500 Nm (bij 5.500 tpm). Dankzij dat vermogen kan de 512M in 4,8 seconden accelereren, mits je goed overweg kan met de handgeschakelde vijfbak. De topsnelheid van 315 km/u stelt tegenwoordig niet meer zoveel voor, maar destijds was dit best een snelle auto.

Mocht je het uiterlijk niets vinden, zijn er toch een paar redenen om een 512M aan de collectie toe te voegen. Het is namelijk de laatste ‘gewone’ productie-Ferrari met een twaalfcilinder middenmotor. Mocht je de kleur niet zo mooi vinden, de aanbieder heeft ook een rood exemplaar te koop staan. Blijkbaar worden 512M’s in Nederland in tweevoud aangeboden. De rode heeft meer kilometers gelopen: 32.000, nog steeds niets natuurlijk. Desalniettemin kost de rode bijna 50 mille minder. Kun je mooi uitgeven aan goodies van Cargraphic.