BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre viert M3’s jubileum

Het speciaaltje, dat het onzinnige van BMW's modelvoering even lekker extra onderstreept, is hier.

Het was 1988. Aan het begin van de zomer introduceerde BMW een cabrio op basis van de E30 M3, gewoon omdat het kon. Het werd daarna een vaste waarde: van elke M3 werd ook een cabrioletversie op de markt gebracht. Tot we bij de huidige generatie M3’s kwamen. Want na jaren van overzichtelijkheid, waarbij het enige onbegrijpbare aan de M3-reeks was dat BMW nooit met een Touring kwam, besloot BMW om het ingewikkeld te maken. Voortaan heette een M3 geen M3 meer als het een coupé óf cabrio was. Nee, die auto’s moesten plots M4 genoemd worden, waarmee de reeks met een M3-badge op de kont verbroken werd. En laat je niets aanpraten: dat heeft uitsluitend met marketing te maken en het kunnen vragen van meer euro’s voor dezelfde auto’s.

Nu wordt dat harder onderstreept dan ooit. Want om te vieren dat de BMW M3 cabrio in 1988 op de markt kwam, is BMW gedwongen een speciale uitvoering van de BMW M4 op de markt te brengen. En inderdaad, dat is alles behalve logisch. Het speciaaltje heet BMW M4 Cabrio Edition 30 Jahre, wat suggereert dat je al 30 jaar een BMW M4 Cabrio kan kopen. Dat is op zich waar, maar die auto heette het grootste deel van de tijd M3. Maar goed, genoeg daarover.

Wat de Edition 30 Jahre speciaal maakt zijn de volgende zaken. Om te beginnen: de kleur Mandarin II uni, een kleur die moet doen denken aan Dakar Gelb, leverbaar op de tweede generatie M3 Cabrio (e36). Wil je niet in Team Geel, dan is de andere optie Macao Blue metallic. Verder is deze auto voorzien van het Competition Package dat optioneel op de M3 en M4 leverbaar is. Je krijgt dus 19 pk extra, totaal 450 stuks. Daarnaast omvat dat pakket het Adaptive M-onderstel, M-achterdifferentieel en Dynamic Stability Control dat speciaal voor het Competition Package zijn afgestemd. Ook de 20 inch 666 M sterspaakwielen zijn inclusief. Verder is de Individual High Gloss Shadow Line toegepast op bijvoorbeeld de sierstukken van de uitlaat.

In het interieur vinden we specifieke sportstoelen, carbon in het dashboard, speciale Edition 30 Jahre logo’s en Merino-lederen bekleding met bijpassend gekleurde biezen, afhankelijk van de gekozen exterieurkleur. Er worden in totaal 300 stuks geleverd, waar er waarschijnlijk vijf van naar Nederland komen. Prijzen zullen later bekend gemaakt worden. Of de auto in Genève getoond zal worden meldt BMW niet, maar we nemen aan dat we daar wel even een blik op het speciaaltje kunnen werpen.

UPDATE: volgens BMW zal de Edition 30 Jahre niet op het Autosalon van Genève staan.