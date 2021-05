Ferrari Testarossa restomod: blasfemie of niet? - Autoblog.nl

Een Zwitserse firma komt met een restomod op basis van de Ferrari Testarossa. Ze noemen ‘m alleen geen Restorossa. Gemiste kans.

Oude en zelfs iconische auto’s moderniseren is al lang geen taboe meer. Dat blijkt wel uit de opkomst van de restomod. We hebben al talloze Porsche 911’s en Land Rover Defenders voorbij zien komen die in deze categorie vallen. Ferrari restomods kom je echter vrijwel nooit tegen. Zijn die nog steeds nut dun, om met Johan Derksen te spreken?

Icoon

Officine Fioravanti, een Itali… Zwitserse firma, denkt in ieder geval van niet. Zij komen namelijk met een restomod op basis van de Ferrari Testarossa. Ze wagen het dus om zich te vergrijpen aan hét icoon uit de jaren ’80. Daarmee riskeren ze niet alleen Ferrari zelf, maar ook de liefhebbers over zich heen te krijgen.

Upgrades

We kunnen jullie alvast geruststellen: het wordt geen elektrische auto. Dat zou in ieder geval wel blasfemie geweest zijn. Nu valt het echter reuze mee. Sterker nog: de upgrades voegen echt wat toe. De Testarossa wordt bijvoorbeeld voorzien van een titanium uitlaatsysteem, ABS en tractiecontrole. Tegelijkertijd hebben ze 120 kg van het gewicht af weten te snoepen.

Topsnelheid

De lijst met upgrades gaat verder met Brembo-remmen, Öhlins-schokdempers en nieuwe velgen. Wat er precies met de motor wordt gedaan is nog niet duidelijk, maar het resultaat is zo’n 500 pk, 600 Nm aan koppel en een topsnelheid van 322 km/u. Dat is vrijwel net zo snel als een F40.

Ontwerp

Het uiterlijk van deze Testarossa restomod is nog in camouflage gehuld, maar dat is meer voor de show. Er zal – gelukkig – niet veel aan het originele ontwerp getornd worden. Dat zoiets mis kan gaan heeft Ferrari zelf laten zien met de 512M. Deze restomod zal dus qua design alleen op detailniveau afwijken van de originele Testarossa.

Testen

Officine Fioravanti is de Testarossa momenteel nog druk aan het testen en doet daarmee de naam van de auto eer aan. Testarossa is immers Italiaans voor testpaard, zoals jullie ongetwijfeld weten. Enfin, de Zwitsers hebben in ieder geval al de aandacht weten te vestigen op hun creatie. Wanneer we dit stukje ‘automotive neoclassicisme’, zoals ze het zelf zo mooi noemen, kunnen verwachten is nog een verrassing.

Foto’s: Pietro Martelletti / Officine Fioravanti