Ex-Mercedes dochter steunt reïncarnatie Land Rover Defender

Het is nog niet zo lang geleden dat Land Rover na 68 wonderbaarlijke jaren besloot de Defender uit productie te halen. Desondanks belette dit hen niet allerlei speciaaltjes te produceren, waardoor we kunnen stellen dat de auto in zekere zin nog altijd onder ons is. Wat er ook gebeurt, één man staat klaar om het stokje over te nemen.

Hierover vertelde we je vorig jaar al, toen we al jubelend vernamen dat de Britse chemiegigant en miljardair Jim Ratcliffe van plan was door te gaan waar Land Rover had besloten er een einde aan te breien. Ratcliffe zou honderden miljoenen euro’s klaar hebben liggen om de spirituele opvolger van de Defender in productie te doen. Een uitermate ambitieus plan dat gemakkelijk ten dode opgeschreven kan worden. Echter laat Ratcliffe op gepaste wijze zien dat zijn visie wel degelijk voorzien is van een fundering, door de eerste medestanders te onthullen.

Sterker nog, zijn bedrijf Ineos heeft zelfs verschillende mensen en instanties ingelijfd om het project tot een succes te maken. Ineos voegde recentelijk een tweetal experts bij haar line-up die het project in goede banen moeten leiden. De eerste hiervan is Mark Tennant, die de rol van commercieel directeur op zich zal nemen. Tennant werkte in het verleden o.a. als marketing directeur voor Bentley Motors.

Nog interessanter is het feit dat, naast Mark Tennant, ruim 200 vakkundigen van MBtech aan Projekt Grenadier zullen gaan werken. De technici zullen aankomende lente beginnen, waarna ze zich maandenlang fulltime met het project zullen bezighouden. De desbetreffende afdeling van MBtech zal de algemene ontwikkeling van de auto overzien, evenals alle onderdelen die we op de wagen zullen terugvinden.

MBtech behoorde tot enkele jaren geleden volledig bij Mercedes, maar werd in 2011 voor 65 procent verkocht aan het Franse AKKA Technologies. Hoewel de firma nog altijd veel opdrachten krijgt van haar voormalige eigenaar, bieden ze ook hulp aan BMW en Porsche. In andere woorden: ook Ineos en haar Defender zullen in goede handen zijn.

