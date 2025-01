Heb jij 300.000 euro over voor een bizarre G-Klasse Cabrio?

Ja? Jammer, want deze Mercedes G-Klasse Cabrio op Marktplaats kost nog meer.

Afgelopen week vonden we een heuse Land Rover Defender Works V8 op Marktplaats. Een uitzwaaieditie voor de Defender, omdat een opvolger te trappelen stond in de coulissen. Het is eigenlijk de ‘oude’ Defender op zijn best, maar dat mag wat kosten. 275.000 euro om precies te zijn. Je vraagt je dan af of dat het waard is.

Mercedes G500 Cabrio

We hebben de Mercedes-evenknie gevonden. De G-Klasse liep namelijk des tijds ook op zijn laatste benen. De opvolger werd qua uiterlijk min of meer identiek, maar Mercedes zei gedag tegen de gekke varianten die ze nog bouwden. Zoals de Cabrio.

Je kent hem vast, maar zo niet: de G-Klasse Cabrio lijkt regelrecht uit een cartoon te komen. De korte driedeurs G was al een gekke auto qua proporties, het dak er vanaf zagen maakt het nog erger. Overigens werd het motorenpalet van de normale G grotendeels in de Cabrio gelegd. AMG-versies kon je vergeten, maar je had wel de G500. Dat was de 5.5 liter grote ‘M237’ V8 (een evolutie van de legendarische M113) met een heuse 387 pk.

De gekke proporties, de sportieve velgen die alle offroad-pretenties weghalen, het reservewiel dat alleen maar in de weg zit: de Mercedes G-Klasse Cabrio is een soort rijdende identiteitscrisis. Maar het is ‘wel geinig’. Helaas zijn de prijzen zo geworden dat zoiets uitgeven aan ‘iets geinigs’ een moeilijk verkooppraatje is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat de G-Klasse Cabrio van vandaag ook een uitzwaaiversie is.

Final Edition

Het is namelijk een Mercedes G-Klasse Cabrio Final Edition. Zoals gezegd ging de cabrioversie uit productie en dus vierde Mercedes dat met 200 exemplaren van de Cabrio als laatste adem. Deze werden allemaal voorzien van een beige interieur en een beige kap.

Alle 200 exemplaren van de Final Edition waren voor de onthulling in 2013 al verkocht en tegenwoordig moet je er snel bij zijn als er eentje verkocht wordt. Normale Cabrio’s worden al zeldzaam, de Final Edition nog meer. Vandaar dat de verkoper op Marktplaats er grof geld voor wil zien.

Kopen

Het exemplaar in kwestie is zwart en komt uit 2014. In die tijd is er 18.479 kilometer mee gereden. Da’s niet veel en hij is ook nog eens origineel gehouden. We gooien het getal der getallen er gewoon maar in: de Mercedes G500 Cabrio Final Edition mag 335.000 euro kosten. We gaan dat niet eens verzachten: dat is een hele sloot geld voor een voornamelijk knotsgekke G-Klasse. Het is ook nog eens de op twee na duurste G op Marktplaats momenteel, met enkel een Fugazi-6×6 en een nieuwe AMG G63 4×4² die duurder zijn. Durf jij?

Met dank aan Rachid voor de tip!