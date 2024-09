Geen nepperts of X-Klasses: een echte Mercedes G63 AMG 6×6 op Marktplaats. En dat kost veel geld.

Je vraagt je toch af wat er circa tien jaar geleden in het drinkwater zat daar in Stuttgart. Mercedes besloot redelijk onverwachts met een zeswielige variant van de Mercedes G-Klasse te komen. De G63 AMG 6×6 kan alleen beschreven worden met superlatieven. Enorme banden, portaalassen voor enorme grondspeling, luchtcompressors om met een druk op de knop de banden op te pompen (en leeg te laten lopen) en je zou het bijna vergeten: een 544 pk sterke 5.5 liter V8. En dat dus met zes wielen die alle zes aangedreven worden.

6×6

Het zal je niet verbazen dat Mercedes niet veel exemplaren van de G63 AMG 6×6 bouwde, veel meer dan 100 zijn het er niet. Er zijn veel nepperts die de ronde doen, omdat je met een beetje boetseren een semi-overtuigende replica kan maken. De 6×6 werd gebouwd door Brabus en die hebben naar verluidt nog wel meer gebouwd, en ook de exemplaren van Mansory zijn niet altijd originele Mercedessen. Kortom: als er een 6×6 op Marktplaats op duikt, is het vrijwel altijd een neppe G 6×6 of een X-Klasse 6×6.

Echte 6×6 op Marktplaats

Dit keer niks van dat alles. Een echte Mercedes G63 AMG 6×6 op Marktplaats! En ook nog eens eentje die nauwelijks gebruikt is, al geldt dat voor het merendeel van de 6×6’en. Er staat namelijk slechts 12.229 kilometer op de klok.

De specificatie is ‘ingetogen’, voor 6×6-standaarden dan. Zwart exterieur, maar wel het toffe bruine ruitjesmotief in de stoelen. Je krijgt nog voldoende luxe voor het type auto, al krijg je wel het nogal slecht verouderende Mercedes-interieur van tien jaar geleden. Geeft niet, de in het dak geplaatste knopjes voor de luchtcompressors en tweede benzinetank en de houtinleg achterin maken veel goed.

Kopen

De echte Mercedes G63 AMG 6×6 op Marktplaats kan van jou zijn! Hij komt uit 2017 en heeft dus in die tijd maar nauwelijks gereden, maar een koopje is het helaas niet. Alhoewel, transacties voor bedragen met zeven cijfers zijn gebeurd met de 6×6, dus dan valt 649.950 euro nog mee. Dat lijkt wel het bedrag exclusief btw te zijn, dus reken jezelf niet te rijk. Een unieke kans is het zeker. Koop dan!!1!