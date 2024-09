Op Marktplaats staat een unieke Mercedes met zes wielen te koop.

Het heeft zes wielen en het is een Mercedes, rara wat is het? Je zou zeggen een G 63 6×6. Of een vrachtwagen. Toch is er nog een derde optie. Op Marktplaats vonden we namelijk een zeswielige Mercedes die géén vrachtwagen is en ook geen G-Klasse. Wat is het dan wel? Een X-Klasse 6×6!

De X-Klasse is niet per se een auto waar Mercedes-liefhebbers warm voor lopen, want het is gewoon een omgekatte Nissan Navara. Toch heeft er iemand flink geld in deze auto gestoken, om er een zeswieler van te maken.

Er stond al eens eerder een X-Klasse 6×6 te koop in Nederland, die gebouwd was door Classic Youngtimers (nu Kaeve). Dit is echter een ander exemplaar, gebouwd door het Poolse Carlex Design. Volgens de advertentie zijn er ‘maar’ drie X-Klasses 6×6 in Nederland, wat eigenlijk meer is dan we dachten.

Dit exemplaar onderscheidt zich in ieder geval met een fraaie goudkleurige lak en bruin leer. Uiteraard is het dikste uitvoering, de 350d met een 258 pk sterke V6. Dat is gewoon een echte Mercedes-motor, waar je in de mindere uitvoeringen een Renault-Nissan-viercilinder krijgt.

Met deze X-Klasse 6×6 heb je iets unieks te pakken, maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Er wordt op Marktplaats maar liefst €209.000 (!) voor gevraagd. Dat is best wel veel geld voor een Nissan Navara.