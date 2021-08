Heb jij al bericht gehad van het circuit van Zandvoort?

Morgen is de grote dag. Uiterlijk dan stuurt het circuit van Zandvoort een bericht met daarin de verlossende woorden. Ben jij bij de race, of heb je pech?

Het zijn spannende tijden voor de Nederlandse Formule 1-liefhebber. Zeker als je ook nog een kaartje hebt voor een zitplek aan het circuit van Zandvoort voor de Dutch GP op 3 september.

Want al mag de race doorgaan, niet iedereen die een kaartje heeft gekocht mag ook daadwerkelijk komen van Mark en Hugo. Een derde van hen heeft namelijk dikke vette pech en moet de race gewoon vanuit huis op tv bekijken. En moet dus luisteren naar het gebrabbel van Jack Plooy. En dat wil je niet.

Uiterlijk 18 augustus krijg je bericht

Aangezien de race al op 3 september gereden wordt, hoef je dus niet tot Sint Juttemis te wachten tot je te eindelijk bericht krijgt of je erbij bent. Nee, je hoeft maar 1 dag langer geduld te hebben, morgen (woensdag 18 augustus) krijg je uiterlijk een mailtje vanaf het circuit Zandvoort. Met daarin de verlossende woorden.

Dat zeggen wij niet, dat zegt de organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix zelf. Iedereen die een kaartje heeft gekocht, kreeg namelijk onderstaand mailtje in de digitale brievenbus.

Daarom de vraag; HEB JIJ AL ANTWOORD??

Wij hier ter redactie zijn namelijk enorm benieuwd hoe ze het gaan aanpakken daar in Zandvoort. Wordt van iedere tribune gewoon een derde van de bezoekers geweerd? Of mag iedereen met een duur kaartje gewoon blijven zitten en gaan alleen de goedkope kaartjes eruit? Zou ook kunnen. Scheelt toch weer knaken voor Bernhard en we weten dat zijn familie niet vies is van een centje extra hier en daar.

Doen ze het zoals bij het voetbal van afgelopen weekend? In de Kuip bijvoorbeeld werd alleen de oostzijde van het stadion afgesloten, maar zaten de supporters verder gewoon op een kluitje bij elkaar op de volgepakte tribunes die wel open waren.

Daar kunnen we alleen maar achter komen als we weten wie op welke plek toegang heeft gekregen, dan wel is geweigerd. En daar kunnen jullie helpen.

Geef ons door wat je weet!

Als je zelf een kaartje hebt gekocht en het circuit van Zandvoort heeft jou een bericht gestuurd, deel de uitkomst dan met ons. Dat kan via [email protected], of gewoon in de comments. Als je iemand kent die de uitslag heeft gekregen, deel dat dan ook met ons!

Natuurlijk, het is geen onderzoeksjournalistiek op het niveau van ‘Sven Kockelman meets Bellincat’, maar we zijn oprecht benieuwd naar wie er waarom geweigerd wordt en wie niet. Of dat er straks alleen maar mensen met dure ‘Golden Tickets’ welkom zijn, dat soort dingen.

Maar bovenal hopen we dat al onze autobloglezende F1-liefhebbers morgen gewoon horen dat ze erbij zijn.

Maar dat spreekt voor zich!